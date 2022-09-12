Медведев на фоне отступления россиян из-под Харькова потребовал "капитуляции Украины". В ОП заявили, что Киев "будет дожимать" свою стратегию

"Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", – заявил Медведев.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter 12 сентября, что Киев понимает стратегию Кремля и будет продолжать вести собственную.

"Террористическая стратегия России сегодня: энергетические протесты в Европе; "все замерзнут" – пропаганда в глобальных медиа; демонстративные удары по украинским ТЭЦ; выпросить переговоры по лживому "прекращению огня". Знаем, видим, понимаем. Будем дожимать стратегию Украины", – написал Подоляк.

Терористична стратегія Росії сьогодні: – Енергетичні протести у Європі. – "Всі замерзнуть" – пропаганда у глобальних медіа. – Демонстративні удари по українських ТЕЦ. – Випросити переговори щодо брехливого "припинення вогню". Знаємо, бачимо, розуміємо. Дотискатимемо стратегію * .

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.