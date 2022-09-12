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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медведев на фоне отступления россиян из-под Харькова потребовал "капитуляции Украины". В ОП заявили, что Киев "будет дожимать" свою стратегию

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Михаил Подоляк заявил, что Украина "будет дожимать" собственную стратегию, не обращая внимания на действия РФ
Михаил Подоляк заявил, что Украина "будет дожимать" собственную стратегию, не обращая внимания на действия РФ
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Бывший президент РФ, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины и бегства российских оккупационных войск из Харьковской области потребовал "полной капитуляции" Украины. Об этом он написал в Telegram 12 сентября, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с Россией.

"Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", – заявил Медведев.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter 12 сентября, что Киев понимает стратегию Кремля и будет продолжать вести собственную.

"Террористическая стратегия России сегодня: энергетические протесты в Европе; "все замерзнут" – пропаганда в глобальных медиа; демонстративные удары по украинским ТЭЦ; выпросить переговоры по лживому "прекращению огня". Знаем, видим, понимаем. Будем дожимать стратегию Украины", – написал Подоляк.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, энергетика, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк
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