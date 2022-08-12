Медведев побывал во временно оккупированной Луганской области, взяв с собой Кириенко, Бастрыкина и Бортникова

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 1 августа он отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине на Донбассе, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.
По данным главы ОВА, изначально оккупанты планировали провести "референдум" в Луганской области 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России), однако потом решили организовать его раньше.