Медведев побывал во временно оккупированной Луганской области, взяв с собой Кириенко, Бастрыкина и Бортникова

Медведев сообщил, что встретился с главарями "ЛНР" Леонидом Пасечником и "ДНР" Денисом Пушилиным.

По словам экс-президента РФ, по поручению Путина в оккупированном Луганске он провел "совещание" с участием Пасечника, Пушилина, российского генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора ФСБ РФ Александра Бортникова, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, который курирует попытки России аннексировать временно оккупированные украинские территории.

Медведев отметил, что на совещании обсуждалась некая "гармонизация законодательства" РФ с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, а также якобы восстановление инфраструктуры, разрушенной российскими оккупантами, "ремонт больниц, подготовка школ и решение социальных проблем".

По данным росСМИ, 18 июля Кириенко без Медведева посещал временно оккупированную Новую Каховку Херсонской области, где якобы и попал под обстрел со стороны ВСУ.