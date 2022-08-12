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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медведев побывал во временно оккупированной Луганской области, взяв с собой Кириенко, Бастрыкина и Бортникова

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Медведев провел "совещание" на временно оккупированной территории Луганской области
Медведев провел "совещание" на временно оккупированной территории Луганской области
Фото: Дмитрий Медведев / Telegram

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утверждает, что по поручению президента России Владимира Путина посетил временно оккупированную часть Луганской области Украины. Об этом Медведев 11 августа написал в Telegram.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 1 августа он отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине на Донбассе, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой.

По данным главы ОВА, изначально оккупанты планировали провести "референдум" в Луганской области 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России), однако потом решили организовать его раньше.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Луганск, Кремль, Донбасс, оккупация, ФСБ, Денис Пушилин, Сергей Гайдай, Сергей Кириенко, Владимир Колокольцев, Александр Бастрыкин, ДНР, Александр Бортников, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, Леонид Пасечник, Игорь Краснов, российские оккупанты
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