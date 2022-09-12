"Это они еще не отступали": Данилов ответил на требование Медведева о капитуляции Украины

Данилов заявил, что "начинающему блогеру" Медведеву нужно мысленно быть не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и бункером, как у Саддама Хусейна, где он будет прятаться.

"И уже наконец перестать писать "россия" с заглавной буквы и привыкать к тому, что "и это они еще не отступали", – посоветовал Данилов.

Блогеру-початківцю @MedvedevRussia потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати «росія» з великої літери й звикати до того що «і це вони ще не відступали». — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 12, 2022