"Это они еще не отступали": Данилов ответил на требование Медведева о капитуляции Украины

Данилов заявил, что "начинающему блогеру" Медведеву нужно мысленно быть не с Украиной, а с государством типа Северной Кореи и бункером, как у Саддама Хусейна, где он будет прятаться.
"И уже наконец перестать писать "россия" с заглавной буквы и привыкать к тому, что "и это они еще не отступали", – посоветовал Данилов.
Блогеру-початківцю @MedvedevRussia потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати «росія» з великої літери й звикати до того що «і це вони ще не відступали».— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 12, 2022
12 сентября Дмитрий Медведев на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины и бегства российских оккупационных войск из Харьковской области потребовал полной капитуляции Украины.
"Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он [Зеленский] их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", – написал Медведев в Telegram.
Таким образом он ответил на интервью президента Украины Владимира Зеленского CNN, которое вышло 11 сентября. Глава украинского государства заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.