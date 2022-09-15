"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн

"Россияне, когда вываливают свои истерики о том, что с ними воюет НАТО, упорно и самоубийственно не видят этой простой вещи: против них воюет вся страна. Та страна, которую они упорно не замечали и недооценивали. Та страна, в существование которой они упорно не верили. В конце концов, это их проблемы. Спасибо всем, кто работает на победу", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские дети активно помогают украинским защитникам, собирая деньги на ВСУ.

Летом 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова, которая своей игрой в Киеве собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины, передала благотворительному фонду украинского волонтера и телеведущего Сергея Притулы 21 тыс. грн.

В августе глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким опубликовал селфи, на котором запечатлен в городе Вознесенск Николаевской области вместе с детьми, собирающими деньги в поддержку ВСУ.