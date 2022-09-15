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15 сентября, 2022
 
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"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жадан: Спасибо всем, кто работает на победу
Жадан: Спасибо всем, кто работает на победу
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский певец, волонтер, писатель и поэт Сергей Жадан 15 сентября в Facebook рассказал, что на одном из его выступлений к нему вместе с мамой подошел мальчик и передал для ВСУ 500 грн. Жадан также опубликовал фото, на котором запечатлен этот благотворительный взнос.

"Россияне, когда вываливают свои истерики о том, что с ними воюет НАТО, упорно и самоубийственно не видят этой простой вещи: против них воюет вся страна. Та страна, которую они упорно не замечали и недооценивали. Та страна, в существование которой они упорно не верили. В конце концов, это их проблемы. Спасибо всем, кто работает на победу",  написал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/pfbid02CzgZLxXNqPSKWk3X8LcdzgpdL851d4jb3DXGGd6REujqgQasCF65XBEXxKe2dYd2l

Контекст:

Украинские дети активно помогают украинским защитникам, собирая деньги на ВСУ.

Летом 10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова, которая своей игрой в Киеве собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины, передала благотворительному фонду украинского волонтера и телеведущего Сергея Притулы 21 тыс. грн.

В августе глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким опубликовал селфи, на котором запечатлен в городе Вознесенск Николаевской области вместе с детьми, собирающими деньги в поддержку ВСУ.

Теги: Сергей Жадан, благотворительность, ВСУ, война России против Украины
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