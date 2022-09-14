Вакарчук заявил, что не будет участвовать в съемках новых эпизодов "Голосу країни"

Тренерами нового сезона, кроме Вакарчука, стали Полякова, Дорофеева и Потап, а ведущими – Горбунов и Осадчая Фото: goloskrainy_official / Instagram

"Команда "Голосу країни" сообщила о возвращении программы в эфир. Последние программы снимались в январе 2022 года. А по моим ощущениями, будто 100 лет назад. Те снятые зимой программы так и не вышли в эфир по очевидным причинам. Понимаю решение команды проекта выйти в эфир, но меня в досьемках не будет. Моя задача сейчас – поддерживать бойцов на фронте, помогать Украине в благотворительном туре. Каждый сегодня должен приближать победу наиболее эффективным способом", – написал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk)