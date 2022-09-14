Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2022
 
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Вакарчук заявил, что не будет участвовать в съемках новых эпизодов "Голосу країни"

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Тренерами нового сезона, кроме Вакарчука, стали Полякова, Дорофеева и Потап, а ведущими Горбунов и Осадчая
Тренерами нового сезона, кроме Вакарчука, стали Полякова, Дорофеева и Потап, а ведущими – Горбунов и Осадчая
Фото: goloskrainy_official / Instagram

Украинский музыкант, волонтер, фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" и член жюри нового сезона шоу "Голос країни" на канале ТЕТ Святослав Вакарчук 13 сентября в Instagram заявил, что не будет принимать участия в съемках новых эпизодов этого шоу, как было анонсировано накануне.

"Команда "Голосу країни" сообщила о возвращении программы в эфир. Последние программы снимались в январе 2022 года. А по моим ощущениями, будто 100 лет назад. Те снятые зимой программы так и не вышли в эфир по очевидным причинам. Понимаю решение команды проекта выйти в эфир, но меня в досьемках не будет. Моя задача сейчас – поддерживать бойцов на фронте, помогать Украине в благотворительном туре. Каждый сегодня должен приближать победу наиболее эффективным способом", – написал артист. 

Контекст:

Премьера нового сезона проекта "Голос країни" состоялась 23 января. Тренером нового сезона, кроме Вакарчука, стали украинские артисты Оля Полякова, Надя Дорофеева и Потап. Ведущими проекта являются супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Шоу прекратило выходить в эфир после нападения РФ на Украину.

12 сентября стало известно, что новые эпизоды этого проекта со 2 октября будут выходить в эфире канала ТЕТ. Во время премьерного эфира будет объявлен благотворительный сбор в поддержку украинской армии.

Теги: Святослав Вакарчук, Голос країни, война России против Украины, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Надя Дорофеева, Потап, Оля Полякова
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