Вакарчук заявил, что не будет участвовать в съемках новых эпизодов "Голосу країни"

"Команда "Голосу країни" сообщила о возвращении программы в эфир. Последние программы снимались в январе 2022 года. А по моим ощущениями, будто 100 лет назад. Те снятые зимой программы так и не вышли в эфир по очевидным причинам. Понимаю решение команды проекта выйти в эфир, но меня в досьемках не будет. Моя задача сейчас – поддерживать бойцов на фронте, помогать Украине в благотворительном туре. Каждый сегодня должен приближать победу наиболее эффективным способом", – написал артист.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Премьера нового сезона проекта "Голос країни" состоялась 23 января. Тренером нового сезона, кроме Вакарчука, стали украинские артисты Оля Полякова, Надя Дорофеева и Потап. Ведущими проекта являются супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая.
Шоу прекратило выходить в эфир после нападения РФ на Украину.
12 сентября стало известно, что новые эпизоды этого проекта со 2 октября будут выходить в эфире канала ТЕТ. Во время премьерного эфира будет объявлен благотворительный сбор в поддержку украинской армии.