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13 сентября, 2022
 
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"Чтобы помочь армии". Шоу "Голос країни" с Потапом, Поляковой, Вакарчуком и Дорофеевой возвращается в эфир на другом канале

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12-й сезон "Голосу країни" стартовал 23 января
12-й сезон "Голосу країни" стартовал 23 января
Фото: goloskrainy_official / Instagram

Новые эпизоды 12-го сезона шоу "Голос країни", которое до полномасштабного вторжения РФ в Украину выходило на канале "1+1", после семимесячной паузы со 2 октября будет выходить на канале TET. Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

"Голос країни" станет первым крупным вокальным проектом, который вернется на экраны после начала войны, – говорится в анонсе. – Любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинской армии, ведь в продолжении сезона будет и мощная благотворительная составляющая".

В эфире канала "1+1" 12 сентября ведущие шоу Юрий Горбунов и Катя Осадчая рассказали, что уже 2 октября во время эфира стартует благотворительный сбор в поддержку украинской армии. 

Контекст:

Премьера нового сезона проекта "Голос країни" состоялась 23 января. Тренером нового сезона стали украинские артисты Оля Полякова, Надя Дорофеева, Потап, а также певец, фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Шоу прекратило выходить в эфир после нападения РФ на Украину.

Теги: Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, нападение, вторжение, Голос країни, война России против Украины, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Надя Дорофеева, Потап, Оля Полякова
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