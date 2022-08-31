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31 августа, 2022
 
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"Европейцы играют в двойные стандарты". Жадан прокомментировал запрет на выступление его группы в Италии в поддержку украинских защитников

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Жадан: Честно говоря, стыдно и противно
Жадан: Честно говоря, стыдно и противно
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Фронтмен украинской группы "Жадан і Собаки", писатель и волонтер Сергей Жадан принял решение отменить выступление коллектива в Милане (Италия) после того, как получил сообщение от организаторов их выступления о том, что "в их стране запрещено делать концерт и собирать деньги на войну". Об этом Жадан написал 31 августа в Facebook, разместив скрин переписки.

"Почему мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами", – написал он.

Жадан подчеркнул, что ему противна такая позиция.

"Честно говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всех научил ответственности"– резюмировал он.

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Контекст:

В конце августа группа "Жадан і Собаки" отправилась в благотворительный концертный тур по 15 европейским городам. Во время выступлений украинская группа намерена собрать деньги для добровольческого батальона "Хартия", защищающего Харьков.

Теги: Италия, Сергей Жадан, скандал, война России против Украины, Жадан і Собаки
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