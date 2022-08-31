"Европейцы играют в двойные стандарты". Жадан прокомментировал запрет на выступление его группы в Италии в поддержку украинских защитников

"Почему мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами", – написал он.

Жадан подчеркнул, что ему противна такая позиция.

"Честно говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всех научил ответственности", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan)