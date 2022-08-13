"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом

Жадан: Часто думаю, что увижу, когда вернусь туда, где родился. И что скажу тем, с кем рос Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

На снимке отец и сын позируют в пустой комнате, сидя на новом диване, с которого частично сняли защитную пленку.

"Пять лет назад в этот день все было по-другому. Папа был жив, Харьков был мирным, мы говорили о будущем. Теперь не могу поехать к нему на могилу. Часто думаю, что увижу, когда вернусь туда, где родился. И что скажу тем, с кем рос. Война меняет многое. Единственное, что остается неизменным, – наша память. И наша благодарность", – подписал он снимок.

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