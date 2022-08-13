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13 августа, 2022
 
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"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом

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Жадан: Часто думаю, что увижу, когда вернусь туда, где родился. И что скажу тем, с кем рос
Жадан: Часто думаю, что увижу, когда вернусь туда, где родился. И что скажу тем, с кем рос
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский писатель, поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан 13 августа опубликовал архивное фото, на котором запечатлен вместе со своим отцом Виктором Жаданом.

На снимке отец и сын позируют в пустой комнате, сидя на новом диване, с которого частично сняли защитную пленку.

"Пять лет назад в этот день все было по-другому. Папа был жив, Харьков был мирным, мы говорили о будущем. Теперь не могу поехать к нему на могилу. Часто думаю, что увижу, когда вернусь туда, где родился. И что скажу тем, с кем рос. Война меняет многое. Единственное, что остается неизменным, – наша память. И наша благодарность",  подписал он снимок.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/pfbid02BoyGQonwkMu2DsqF9nGhofyDenD5KmZFEkYoxG5XpXaAK1wiTauScLUFxLfWQx6Yl

Контекст:

Жадан родился в 1974 году в Старобельске Луганской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии). Учился в аспирантуре в этом университете, получил степень кандидата филологических наук, некоторое время преподавал.

Жадан живет и работает в Харькове. Пишет поэзию, романы и эссе на украинском языке, а также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков. Жадан – обладатель многих литературных премий. В 2010 году его роман "Ворошиловград" стал книгой года по версии украинской службы BBC, а в 2014 году это же произведение было названо книгой десятилетия.

Сотрудничает с харьковской рок-группой "Собаки в космосі", которая с 2014 года называется "Жадан і Собаки".

С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Луганск, Сергей Жадан, война России против Украины, семья
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