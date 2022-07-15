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Жадан стал лауреатом немецкой премии Ханны Арендт

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Жадан: Сейчас все награды, полученные украинским искусством в мире, прежде всего награды нашим читателям, слушателям и зрителям
Жадан: Сейчас все награды, полученные украинским искусством в мире, прежде всего – награды нашим читателям, слушателям и зрителям
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский писатель, поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан стал лауреатом немецкой премии Ханны Арендт за политическую мысль. Об этом 14 июля сообщается на сайте Фонда Генриха Белля.

Церемония награждения состоится 2 декабря 2022 года в Бремене. В публикации отмечается, что Жадан "является великим гражданином, который работает на благо общества, в котором живет, активно содействую тому, чтобы сограждане не падали духом во время войны".

Жюри называет украинского писателя "великим рассказчиком, который продолжает традицию центрально-европейской литературы и одновременно революционизирует ее". 

Писатель на своей странице в Facebook отреагировал на награждение.

"Очень благодарен жюри за эту награду. Сейчас все награды, полученные украинским искусством в мире, прежде всего – награды нашим читателям, слушателям и зрителям, то есть миллионам украинцев, которые своей борьбой, своим сопротивлением, своим ежедневным трудом утверждают в мире Украину. Большая честь быть причастным к этому народу и к этой культуре", – написал он.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/pfbid0275qVbwThoBXxaopaQLmL9sfUzc7nTjj4Z5bVLg4eUp4PwRopgvWASHCafLfYKc3al

Контекст:

Премия Ханны Арендт была учреждена в 1994 году. Она присуждается Фондом Генриха Белля совместно с сенатом Бремена. Размер премии составляет 10 тыс.  

Жадан родился в 1974 году в Старобельске Луганской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии). Учился в аспирантуре в этом университете, получил степень кандидата филологических наук, некоторое время преподавал. 

Жадан живет и работает в Харькове. Пишет поэзию, романы и эссе на украинском языке, а также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков. Жадан обладатель многих литературных премий. В 2010 году его роман "Ворошиловград" стал книгой года по версии украинской службы BBC, а в 2014 году это же произведение было названо книгой десятилетия.

Сотрудничает с харьковской рок-группой "Собаки в космосі", которая с 2014 года называется "Жадан і Собаки". 

С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью. 

Теги: литература, Сергей Жадан, искусство, премия, война России против Украины, награды, писатель
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