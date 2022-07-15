Жадан стал лауреатом немецкой премии Ханны Арендт

Жадан: Сейчас все награды, полученные украинским искусством в мире, прежде всего – награды нашим читателям, слушателям и зрителям Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Церемония награждения состоится 2 декабря 2022 года в Бремене. В публикации отмечается, что Жадан "является великим гражданином, который работает на благо общества, в котором живет, активно содействую тому, чтобы сограждане не падали духом во время войны".

Жюри называет украинского писателя "великим рассказчиком, который продолжает традицию центрально-европейской литературы и одновременно революционизирует ее".

Писатель на своей странице в Facebook отреагировал на награждение.

"Очень благодарен жюри за эту награду. Сейчас все награды, полученные украинским искусством в мире, прежде всего – награды нашим читателям, слушателям и зрителям, то есть миллионам украинцев, которые своей борьбой, своим сопротивлением, своим ежедневным трудом утверждают в мире Украину. Большая честь быть причастным к этому народу и к этой культуре", – написал он.