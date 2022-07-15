Жадан стал лауреатом немецкой премии Ханны Арендт

Церемония награждения состоится 2 декабря 2022 года в Бремене. В публикации отмечается, что Жадан "является великим гражданином, который работает на благо общества, в котором живет, активно содействую тому, чтобы сограждане не падали духом во время войны".
Жюри называет украинского писателя "великим рассказчиком, который продолжает традицию центрально-европейской литературы и одновременно революционизирует ее".
Писатель на своей странице в Facebook отреагировал на награждение.
"Очень благодарен жюри за эту награду. Сейчас все награды, полученные украинским искусством в мире, прежде всего – награды нашим читателям, слушателям и зрителям, то есть миллионам украинцев, которые своей борьбой, своим сопротивлением, своим ежедневным трудом утверждают в мире Украину. Большая честь быть причастным к этому народу и к этой культуре", – написал он.
Премия Ханны Арендт была учреждена в 1994 году. Она присуждается Фондом Генриха Белля совместно с сенатом Бремена. Размер премии составляет €10 тыс.
Жадан родился в 1974 году в Старобельске Луганской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии). Учился в аспирантуре в этом университете, получил степень кандидата филологических наук, некоторое время преподавал.
Жадан живет и работает в Харькове. Пишет поэзию, романы и эссе на украинском языке, а также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков. Жадан обладатель многих литературных премий. В 2010 году его роман "Ворошиловград" стал книгой года по версии украинской службы BBC, а в 2014 году это же произведение было названо книгой десятилетия.
Сотрудничает с харьковской рок-группой "Собаки в космосі", которая с 2014 года называется "Жадан і Собаки".
С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью.