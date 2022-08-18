Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото

"Дорогие братья и сестры в Варшаве, уважаемые украинцы и уважаемые поляки. Благодарю вас за вчерашний вечер, за то, что вас было так много, за ваши эмоции, за ваш смех и ваши слезы, за то, что вы дальше открыты, сильны, полны любви и веры. Большая честь быть вашим современником. Берегите себя, еще услышимся и увидимся в более утешительных обстоятельствах", – написал Жадан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Жадан родился в 1974 году в Старобельске Луганской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии). Учился в аспирантуре в этом университете, получил степень кандидата филологических наук, некоторое время преподавал.

Жадан живет и работает в Харькове. Пишет поэзию, романы и эссе на украинском языке, а также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков. Жадан – обладатель многих литературных премий. В 2010 году его роман "Ворошиловград" стал книгой года по версии украинской службы BBC, а в 2014 году это же произведение было названо книгой десятилетия.

Сотрудничает с харьковской рок-группой "Собаки в космосі", которая с 2014 года называется "Жадан і Собаки".

С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью.