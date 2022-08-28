"Нам очень нужна победа ради такого поколения". Ким сделал селфи с детьми, которые собирали деньги для ВСУ

"Нас не победить. Вместе к победе", – подписал он фото.

"Самые лучшие дети. И таких много в Украине! Нам очень нужна победа ради такого поколения", – отреагировали подписчики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

20 августа оккупанты атаковали Вознесенск.