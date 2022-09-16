ВСУ сбили крылатую ракету оккупантов над Одесской областью – ОВА

Об этом в Telegram в полночь на 16 сентября сообщил спикер областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
"Одесская область. Вражеская крылатая ракета типа "Калибр" со стороны Черного моря уничтожена силами ПВО", – написал он.
По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Одесской области вечером 15 сентября продлилась с 21.52 до 22.21.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
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