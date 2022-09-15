Оккупанты нанесли ракетные удары по Кировоградской области, одну ракету сбила ПВО – глава ОВА

"На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет. Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты", – написал он.

Одну ракету сбила противовоздушная оборона.

Райкович призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ несколько раз атаковала ракетами Кировоградскую область и Кропивницкий. В марте в результате удара по военному аэродрому Канатово рядом с областным центром погибло семь человек, в июле в этом районе был еще один ракетный удар, погибло три человека. Кропивницкий россияне атаковали в июле, тогда погибло пять человек, 26 получили ранения.

Вечером 14 сентября в Кропивницком районе сработала ПВО, сообщал Райкович.