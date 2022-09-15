В Кропивницком слышали взрыв. По информации ОВА, это работа ПВО

Райкович сообщил, что в Кропивницком слышали, как работает ПВО Фото: Андрій Райкович/ Кіровоградська ОДА (ОВА) / Telegram

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram сообщил, что ночь в областном центре "неспокойная".

"Предварительно – сработала ПВО. Больше информации – позже. Не игнорируйте сирены, спускайтесь в укрытие", – написал он.

Позже Райкович сообщил об успешной работе ПВО в районе Первозвановской сельской общины Кропивницкого района. "Все соответствующие службы работают. Без паники, но будьте бдительны!" – отметил он.

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