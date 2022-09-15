В Кропивницком слышали взрыв. По информации ОВА, это работа ПВО

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram сообщил, что ночь в областном центре "неспокойная".
"Предварительно – сработала ПВО. Больше информации – позже. Не игнорируйте сирены, спускайтесь в укрытие", – написал он.
Позже Райкович сообщил об успешной работе ПВО в районе Первозвановской сельской общины Кропивницкого района. "Все соответствующие службы работают. Без паники, но будьте бдительны!" – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения РФ несколько раз атаковала ракетами Кировоградскую область и Кропивницкий. В марте в результате удара по военному аэродрому Канатово рядом с областным центром погибло семь человек, в июле в этом районе был еще один ракетный удар, погибло три человека. Кропивницкий россияне атаковали в июле, тогда погибло пять человек, 26 получили ранения.