Состояние раненых в результате ракетного удара по Кропивницкому 28 июля стабильное, угрозы жизни нет – глава ОВА

"Состояние раненых в результате ракетного удара по аэропорту в Кропивницком, который произошел 28 июля, остается стабильным. Врачи констатируют стабилизацию состояния тяжелораненых. Пострадавшие находятся на лечении, под пристальным наблюдением медицинских работников. Пока их жизни ничего не угрожает", – заявил он.

Контекст:

Россияне атаковали Кропивницкий днем 28 июля. По данным Кировоградской ОВА, было два прилета – ракеты попали в ангары Летной академии и компании "Урга", где стояли самолеты. Кроме того, в пятиэтажном доме рядом с автовокзалом выбиты окна, сообщил местный портал "Гречка".

Погибло пять человек. Известно о 26 раненых, один от госпитализации отказался.

По информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по городу две ракеты из комплекса "Искандер-К" на временно оккупированной территории Украины. По данным Райковича, речь идет о ракетах класса "Калибр".

По факту российского ракетного удара по Кропивницкому было начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.