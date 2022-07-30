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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Состояние раненых в результате ракетного удара по Кропивницкому 28 июля стабильное, угрозы жизни нет – глава ОВА

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Пострадавшие находятся на лечении под пристальным наблюдением медиков, отметил Райкович
Пострадавшие находятся на лечении под пристальным наблюдением медиков, отметил Райкович
Фото: depositphotos.com

Состояние раненых в результате ракетного удара по аэропорту в Кропивницком стабилизировалось. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram 30 июля.

"Состояние раненых в результате ракетного удара по аэропорту в Кропивницком, который произошел 28 июля, остается стабильным. Врачи констатируют стабилизацию состояния тяжелораненых. Пострадавшие находятся на лечении, под пристальным наблюдением медицинских работников. Пока их жизни ничего не угрожает", – заявил он.

Контекст:

Россияне атаковали Кропивницкий днем 28 июля. По данным Кировоградской ОВА, было два прилета – ракеты попали в ангары Летной академии и компании "Урга", где стояли самолеты. Кроме того, в пятиэтажном доме рядом с автовокзалом выбиты окна, сообщил местный портал "Гречка".

Погибло пять человек. Известно о 26 раненых, один от госпитализации отказался.

По информации Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по городу две ракеты из комплекса "Искандер-К" на временно оккупированной территории Украины. По данным Райковича, речь идет о ракетах класса "Калибр".

По факту российского ракетного удара по Кропивницкому было начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Кропивницкий, Андрей Райкович
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