Российские оккупанты спешно выводят и расформировывают разбитые в Украине подразделения – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов составили 53 850 человек личного состава Фото: EPA

"Подтверждены значительные потери противника на слобожанском направлении. Так, 202-й и 204-й стрелковые полки [созданного из боевиков "ЛНР"] 2-го армейского корпуса оккупационных войск, участвовавшие в боевых действиях, спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "остатки личного состава" указанных подразделений распределены среди подразделений мобилизационного резерва.

"Из-за большого количества раненых в населенном пункте Новоайдар под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в частности и детскую больницу", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, "военно-политическое руководство Российской Федерации приняло решение пополнить резерв для войны в Украине за счет учреждений исполнения наказаний, государственных предприятий и учреждений, снятия ограничений на призыв для многодетных семей и принудительного создания региональных батальонов, сформированных по национальному признаку".

Война России против Украины. Главное (обновляется)