Российские оккупанты спешно выводят и расформировывают разбитые в Украине подразделения – Генштаб ВСУ

"Подтверждены значительные потери противника на слобожанском направлении. Так, 202-й и 204-й стрелковые полки [созданного из боевиков "ЛНР"] 2-го армейского корпуса оккупационных войск, участвовавшие в боевых действиях, спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что "остатки личного состава" указанных подразделений распределены среди подразделений мобилизационного резерва.
"Из-за большого количества раненых в населенном пункте Новоайдар под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в частности и детскую больницу", – объяснили в Генштабе ВСУ.
По его данным, "военно-политическое руководство Российской Федерации приняло решение пополнить резерв для войны в Украине за счет учреждений исполнения наказаний, государственных предприятий и учреждений, снятия ограничений на призыв для многодетных семей и принудительного создания региональных батальонов, сформированных по национальному признаку".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке (в Харьковской области) страны.
Согласно сведениям Генштаба ВСУ, в наиболее активные дни контрнаступления Украины существенно увеличились потери российских оккупантов. В частности, 8 сентября ВСУ уничтожили около 640 захватчиков, а 9-го – приблизительно 650.
Всего, по данным Генштаба на 15 сентября, с 24 февраля потери оккупантов составили 53 850 человек личного состава.