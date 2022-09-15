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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты спешно выводят и расформировывают разбитые в Украине подразделения – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов составили 53 850 человек личного состава
По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов составили 53 850 человек личного состава
Фото: EPA

На слобожанском направлении российские оккупанты понесли большие потери, проинформировал 15 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подтверждены значительные потери противника на слобожанском направлении. Так, 202-й и 204-й стрелковые полки [созданного из боевиков "ЛНР"] 2-го армейского корпуса оккупационных войск, участвовавшие в боевых действиях, спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "остатки личного состава" указанных подразделений распределены среди подразделений мобилизационного резерва.

"Из-за большого количества раненых в населенном пункте Новоайдар под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в частности и детскую больницу", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, "военно-политическое руководство Российской Федерации приняло решение пополнить резерв для войны в Украине за счет учреждений исполнения наказаний, государственных предприятий и учреждений, снятия ограничений на призыв для многодетных семей и принудительного создания региональных батальонов, сформированных по национальному признаку".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hCejE9MTF5ywGLZs3SfD2y2aWbL4sZqWvnYgopdJWfk8nh3tGVyXRMrjkixw7WNol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке (в Харьковской области) страны. 

Согласно сведениям Генштаба ВСУ, в наиболее активные дни контрнаступления Украины существенно увеличились потери российских оккупантов. В частности, 8 сентября ВСУ уничтожили около 640 захватчиков, а 9-го – приблизительно 650.

Всего, по данным Генштаба на 15 сентября, с 24 февраля потери оккупантов составили 53 850 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, медицина, война, Генштаб ВСУ, оккупация, мобилизация, раненые, госпиталь, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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