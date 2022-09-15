Украинская армия успешно отбила атаки оккупантов возле трех населенных пунктов на Донбассе – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве активных действий наших войск на отдельных направлениях. [...] Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, украинская авиация для поддержки действий наземных группировок нанесла 18 ударов по живой силе и технике врага.

"Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, трех опорных пунктов и пяти позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются", – отметили в ВСУ.

Украинские военные рассказали, что их системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника (на разных направлениях), а ракетные войска и артиллерия – три пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и боевой техники противника, два склада боеприпасов, средства ПВО и логистические узлы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)