Украинская армия успешно отбила атаки оккупантов возле трех населенных пунктов на Донбассе – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве активных действий наших войск на отдельных направлениях. [...] Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, украинская авиация для поддержки действий наземных группировок нанесла 18 ударов по живой силе и технике врага.
"Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, трех опорных пунктов и пяти позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются", – отметили в ВСУ.
Украинские военные рассказали, что их системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника (на разных направлениях), а ракетные войска и артиллерия – три пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и боевой техники противника, два склада боеприпасов, средства ПВО и логистические узлы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
ВСУ контролируют 45% Донецкой области, говорил в конце августа глава обладминистрации Павел Кириленко.
В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.