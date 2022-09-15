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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия успешно отбила атаки оккупантов возле трех населенных пунктов на Донбассе – Генштаб ВСУ

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ВСУ контролируют почти половину Донецкой области
ВСУ контролируют почти половину Донецкой области
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты безуспешно пытаются захватить всю территорию Донецкой области, проинформировал 15 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве активных действий наших войск на отдельных направлениях. [...] Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, украинская авиация для поддержки действий наземных группировок нанесла 18 ударов по живой силе и технике врага.

"Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов, трех опорных пунктов и пяти позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются", – отметили в ВСУ.

Украинские военные рассказали, что их системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника (на разных направлениях), а ракетные войска и артиллерия – три пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы и боевой техники противника, два склада боеприпасов, средства ПВО и логистические узлы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hCejE9MTF5ywGLZs3SfD2y2aWbL4sZqWvnYgopdJWfk8nh3tGVyXRMrjkixw7WNol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

ВСУ контролируют 45% Донецкой области, говорил в конце августа глава обладминистрации Павел Кириленко.

В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, авиация, ПВО, оборона, боеприпасы, артиллерия, вторжение, беспилотники, Майорск, Зайцево, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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