ВСУ ударили по оккупантам возле Херсона, противник вывозит трупы российских солдат переполненными грузовиками – Генштаб

Как подчеркнули в Генштабе, противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного силами обороны по местам сосредоточения российских войск.
"В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. После этого, 4 сентября, стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.