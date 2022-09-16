ВСУ ударили по оккупантам возле Херсона, противник вывозит трупы российских солдат переполненными грузовиками – Генштаб

Как подчеркнули в Генштабе ВСУ, противник пытается скрыть массовые потери в живой силе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Как подчеркнули в Генштабе, противник пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного силами обороны по местам сосредоточения российских войск.

"В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках", – говорится в сообщении.

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