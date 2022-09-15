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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На обеде с фон дер Ляйен в Киеве подавали арбузы и дыни из деоккупированных сел Херсонской области

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Гостям подавали арбузы из Херсонской области
Гостям подавали арбузы из Херсонской области
Фото: depositphotos.com

На обеде с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен гостям подавали арбузы и дыни из освобожденных от российских оккупантов сел в Херсонской области. Об этом сообщил в Twitter глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

"И слюнки текут, и глаза слезятся. Владимир Зеленский предлагает дыни и арбузы из недавно освобожденных сел Херсонской области во время обеда с Урсулой фон дер Ляйен", – написал дипломат и опубликовал фото.

Фон дер Ляйен прибыла в Киев сегодня. Она встретилась с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Президент наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени. Также на Алее смелости открыли посвященную фон дер Ляйен именную табличку.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.

9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, арбузы, Матти Маасикас, деоккупация
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