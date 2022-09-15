На обеде с фон дер Ляйен в Киеве подавали арбузы и дыни из деоккупированных сел Херсонской области

"И слюнки текут, и глаза слезятся. Владимир Зеленский предлагает дыни и арбузы из недавно освобожденных сел Херсонской области во время обеда с Урсулой фон дер Ляйен", – написал дипломат и опубликовал фото.

Both mouthwatering and eyewatering. @ZelenskyyUa offers melons and watermelons from recently de-occupied villages in the Kherson region at lunch with @vonderleyen. pic.twitter.com/FPqbYXd0AX — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) September 15, 2022

Фон дер Ляйен прибыла в Киев сегодня. Она встретилась с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Президент наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени. Также на Алее смелости открыли посвященную фон дер Ляйен именную табличку.