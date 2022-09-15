На обеде с фон дер Ляйен в Киеве подавали арбузы и дыни из деоккупированных сел Херсонской области

"И слюнки текут, и глаза слезятся. Владимир Зеленский предлагает дыни и арбузы из недавно освобожденных сел Херсонской области во время обеда с Урсулой фон дер Ляйен", – написал дипломат и опубликовал фото.
Both mouthwatering and eyewatering. @ZelenskyyUa offers melons and watermelons from recently de-occupied villages in the Kherson region at lunch with @vonderleyen. pic.twitter.com/FPqbYXd0AX— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) September 15, 2022
Фон дер Ляйен прибыла в Киев сегодня. Она встретилась с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Президент наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени. Также на Алее смелости открыли посвященную фон дер Ляйен именную табличку.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.
9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.
Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".