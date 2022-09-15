ВСУ сделали невозможным ремонт или использование оккупантами Каховского моста – ОК "Юг"

В ОК "ЮГ" сообщили, что за прошедшую ночь ракетно-артиллерийские подразделения сил обороны выполнили более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники оккупантов в пригороде Херсона.

"Обеспечен устойчивый огневой контроль Каховского моста, что делает невозможным его ремонт и использование", – добавили в пресс-центре.