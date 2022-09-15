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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сделали невозможным ремонт или использование оккупантами Каховского моста – ОК "Юг"

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Мост в районе Каховской ГЭС находится под огневым контролем украинских военных
Мост в районе Каховской ГЭС находится под огневым контролем украинских военных
Фото: EPA

Российские оккупанты не могут использовать Каховский мост в Херсонской области, так как он находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Юг" в Facebook 15 сентября.

В ОК "ЮГ" сообщили, что за прошедшую ночь ракетно-артиллерийские подразделения сил обороны выполнили более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники оккупантов в пригороде Херсона.

"Обеспечен устойчивый огневой контроль Каховского моста, что делает невозможным его ремонт и использование", – добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/380532447618182/

Контекст:

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, соединяющий Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.

23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС. 25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту. Также известно о попаданиях по переправам, которые оккупанты начали наводить возле мостов. 

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

7 сентября коллаборанты в Херсонской области признали, что прекратили попытки восстановить Антоновский мост.

13 сентября Гуменюк констатировала, что у оккупантов нет возможности снабжать свои войска на херсонском направлении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, мост, война России против Украины, Каховка, деоккупация
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