ВСУ сделали невозможным ремонт или использование оккупантами Каховского моста – ОК "Юг"

В ОК "ЮГ" сообщили, что за прошедшую ночь ракетно-артиллерийские подразделения сил обороны выполнили более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники оккупантов в пригороде Херсона.
"Обеспечен устойчивый огневой контроль Каховского моста, что делает невозможным его ремонт и использование", – добавили в пресс-центре.
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, соединяющий Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.
23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС. 25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту. Также известно о попаданиях по переправам, которые оккупанты начали наводить возле мостов.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
7 сентября коллаборанты в Херсонской области признали, что прекратили попытки восстановить Антоновский мост.
13 сентября Гуменюк констатировала, что у оккупантов нет возможности снабжать свои войска на херсонском направлении.