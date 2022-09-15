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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили базу оккупантов в Новой Каховке Херсонской области

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Стратком показал последствия удара по базе россиян
Стратком показал последствия удара по базе россиян
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Вооруженные силы Украины в ночь на 15 сентября уничтожили базу российских оккупантов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщило в Telegram управление стратегических коммуникаций ВСУ (стратком).

Также опубликованы фотографии последствий удара по захватчикам. На снимках можно увидеть разбросанные обломки, вещи и сожженную технику российских оккупантов.

"Результат курения этой ночью на одной из баз кацапов в Новой Каховке", – говорится в подписи к фото.

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области.

23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста в Херсонской области и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС. Мосты использовались оккупантами для пополнения своих припасов. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

11 сентября украинские военные вблизи Новой Каховки уничтожили склад боеприпасов и наведенный оккупантами мост через Днепр.

Теги: Херсонская область, военная база, российская агрессия, война России против Украины, Новая Каховка
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