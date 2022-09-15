ВСУ уничтожили базу оккупантов в Новой Каховке Херсонской области

Также опубликованы фотографии последствий удара по захватчикам. На снимках можно увидеть разбросанные обломки, вещи и сожженную технику российских оккупантов.
"Результат курения этой ночью на одной из баз кацапов в Новой Каховке", – говорится в подписи к фото.
Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области.
23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста в Херсонской области и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС. Мосты использовались оккупантами для пополнения своих припасов. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.
11 сентября украинские военные вблизи Новой Каховки уничтожили склад боеприпасов и наведенный оккупантами мост через Днепр.