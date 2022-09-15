ВСУ уничтожили базу оккупантов в Новой Каховке Херсонской области

Также опубликованы фотографии последствий удара по захватчикам. На снимках можно увидеть разбросанные обломки, вещи и сожженную технику российских оккупантов.

"Результат курения этой ночью на одной из баз кацапов в Новой Каховке", – говорится в подписи к фото.