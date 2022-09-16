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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 200 оккупантов и сбили один российский вертолет – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери противник понес на бахмутском и донецком направлениях
Наибольшие потери противник понес на бахмутском и донецком направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили около 54 050 российских оккупантов. Об этом 16 сентября в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 200 захватчиков.

Другие потери российской армии в Украине составили:

  • танки – 2199 (+6);
  • боевые бронированные машины – 4690 (+8);
  • артиллерийские системы – 1302 (+7);
  • РСЗО – 312 (+1);
  • средства ПВО – 168 (+1);
  • самолеты – 250;
  • вертолеты – 216 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908;
  • крылатые ракеты – 233;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3550 (+28);
  • специальная техника – 121 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0X7qBk6PRfRir55dUMhhhbySCwxTtakG5sNPrPCe54PrghpWrC9gXAbNfbdKkGdaPl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, вертолет, РСЗО, ВСУ, война России против Украины, потери России
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