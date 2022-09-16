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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море нашли дырявый спасательный плот с вещами экипажа утонувшего крейсера "Москва" – Госпогранслужба

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Плот держался на поверхности только благодаря привязанным к нему спасательным жилетам
Плот держался на поверхности только благодаря привязанным к нему спасательным жилетам
Фото: dpsu.gov.ua

Неназванное торговое судно обнаружило в Черном море дырявый спасательный плот на 20 человек с затонувшего российского корабля "Москва", он был передан Государственной пограничной службе Украины. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба ГПСУ.

Плавсредство, как отмечают в ГПСУ, держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам.

"На плоту было сломанное и поврежденное коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились русские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и униформах были боевые номера", – сказано в сообщении.

Пограничники считают, что находка свидетельствует о халатности российского военного руководства.

"Похоже, что плот был неисправен, и пытавшиеся на нем спастись захватчики прибегали к отчаянным шагам. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть", – отметили в Госпогранслужбе.

О судьбе моряков-оккупантов, которые пытались спастись на неисправном плоту, ничего не сообщается.

В ГПСУ добавили, что находку капитан торгового судна решил передать пограничникам Измаильского отряда ГПСУ, боец которого, защищая остров Змеиный, послал крейсер "Москва" по известному курсу.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар украинскими ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признают, что по крейсеру был нанесен ракетный удар.

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным минобороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

В минобороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.

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