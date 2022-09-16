В Черном море нашли дырявый спасательный плот с вещами экипажа утонувшего крейсера "Москва" – Госпогранслужба

Плот держался на поверхности только благодаря привязанным к нему спасательным жилетам Фото: dpsu.gov.ua

Плавсредство, как отмечают в ГПСУ, держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам.

"На плоту было сломанное и поврежденное коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились русские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и униформах были боевые номера", – сказано в сообщении.

Пограничники считают, что находка свидетельствует о халатности российского военного руководства.

"Похоже, что плот был неисправен, и пытавшиеся на нем спастись захватчики прибегали к отчаянным шагам. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть", – отметили в Госпогранслужбе.

О судьбе моряков-оккупантов, которые пытались спастись на неисправном плоту, ничего не сообщается.

В ГПСУ добавили, что находку капитан торгового судна решил передать пограничникам Измаильского отряда ГПСУ, боец которого, защищая остров Змеиный, послал крейсер "Москва" по известному курсу.

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