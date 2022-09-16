В оккупированном Токмаке сжигают трупы российских военных - Стратком ВСУ

"По сообщениям местных жителей на правах анонимности, в Токмаке снова сжигают трупы российских военных. По городу ездит машина белого цвета, как из птицекомбината Мариупольского (ранее была надпись Груз-200, но сейчас нет), сообщают местные", - говорится в сообщении.

Сообщается, что жители оккупированного Токмака жалуются на страшную вонь, поскольку оккупанты сжигают трупы своих военных на мясокосном заводе.

"Вероятно, таким образом оккупанты пытаются скрыть свои потери", - рассказали в Страткоме.