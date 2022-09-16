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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Токмаке сжигают трупы российских военных - Стратком ВСУ

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Российские захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области пытаются скрыть потери среди личного состава
Российские захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области  пытаются скрыть потери среди личного состава
Фото: ЕРА

Российские военные во временно оккупированном Токмаке (Запорожская область) сжигают трупы своих военных, пытаясь скрыть потери. Об этом 16 сентября сообщает управление стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ в Telegram

"По сообщениям местных жителей на правах анонимности, в Токмаке снова сжигают трупы российских военных. По городу ездит машина белого цвета, как из птицекомбината Мариупольского (ранее была надпись Груз-200, но сейчас нет), сообщают местные", - говорится в сообщении.

Сообщается, что жители оккупированного Токмака жалуются на страшную вонь, поскольку оккупанты сжигают трупы своих военных на мясокосном заводе.

"Вероятно, таким образом оккупанты пытаются скрыть свои потери", - рассказали в Страткоме. 

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, в конце апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

Теги: Россия, Украина, Запорожская область, война России против Украины, российские военные, потери России, Токмак, потери, вторжение России в Украину
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