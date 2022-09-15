"Это очень интересный показатель". Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов во время контрнаступления в Харьковской области

Данилов: Мы ломаем стереотипы не только в военном деле. Мы ломаем стереотипы и для наших партнеров Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

По его словам, потери российских оккупантов в живой силе оказались приблизительно в 10 раз больше, чем у ВСУ.

"То есть на одного нашего погибшего воина приходится 9–10 погибших россиян, которые ворвались на нашу землю. Это очень интересный показатель, ведь по законам войны при наступлении вы тратите гораздо больше, чем при обороне", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что в результате "все вышло с точностью до наоборот" благодаря эффективному выполнению задач украинскими военными.

"Мы ломаем стереотипы не только в военном деле. Мы ломаем стереотипы и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, нашего общества", – сказал секретарь СНБО.

Он убежден, что далеко не каждая страна в Европе способна достичь таких военных успехов, которые показала Украина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)