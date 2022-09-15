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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это очень интересный показатель". Данилов назвал соотношение потерь ВСУ и оккупантов во время контрнаступления в Харьковской области

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Данилов: Мы ломаем стереотипы не только в военном деле. Мы ломаем стереотипы и для наших партнеров
Данилов: Мы ломаем стереотипы не только в военном деле. Мы ломаем стереотипы и для наших партнеров
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Во время контрнаступления украинских военных в Харьковской области Вооруженные силы Украины понесли значительно меньше потерь, чем противник. Об этом в эфире "24 канала" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, потери российских оккупантов в живой силе оказались приблизительно в 10 раз больше, чем у ВСУ.

"То есть на одного нашего погибшего воина приходится 9–10 погибших россиян, которые ворвались на нашу землю. Это очень интересный показатель, ведь по законам войны при наступлении вы тратите гораздо больше, чем при обороне", – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что в результате "все вышло с точностью до наоборот" благодаря эффективному выполнению задач украинскими военными.

"Мы ломаем стереотипы не только в военном деле. Мы ломаем стереотипы и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, нашего общества", – сказал секретарь СНБО.

Он убежден, что далеко не каждая страна в Европе способна достичь таких военных успехов, которые показала Украина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

Согласно сведениям Генштаба ВСУ, в наиболее активные дни контрнаступления Украины существенно увеличились потери российских оккупантов. В частности, 8 сентября ВСУ уничтожили около 640 захватчиков, а 9-го – приблизительно 650.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, наступление, война России против Украины, Алексей Данилов, потери России, деоккупация, контрнаступление
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