Контрнаступление только начинается, но Украина уже добилась значительного прогресса – Госдеп

По его словам, контрнаступление ВСУ на северо-востоке и юге страны "очень методично спланировано". Большое значение имеет также поддержка оружием со стороны США и других стран, считает Блинкен.
"Это еще первые дни [контрнаступления], поэтому я думаю, что было бы неправильно предсказывать, куда именно это пойдет. Но ясно, что мы наблюдаем значительный прогресс украинцев, особенно на северо-востоке, и это результат, как я уже сказал, нашей поддержки. Но прежде всего это результат необычайного мужества и стойкости украинцев", – сказал глава Госдепа.
Блинкен отметил, что РФ продолжает использовать вооружение "без разбора", не только против украинских Вооруженных сил, но и против гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры".
"К сожалению, есть перспектива, что это будет продолжаться. Мы видели, что эта агрессия – попытка России стереть [с лица земли] существование Украины как независимого, суверенного государства – также создала огромные проблемы не только в Европе, но и практически во всех уголках мира", – добавил он.
Госсекретарь акцентировал внимание на том, продовольственный и энергетический кризисы – прямое следствие посягательства РФ "на сами принципы международной системы, которые необходимы для поддержания мира и безопасности и должны представлять интерес для каждой страны". В цивилизованном мире зреет "сильное желание, чтобы эта агрессия прекратилась и чтобы в результате были уменьшены последствия второго и третьего порядка", сказал он.
США последовательно поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии, предоставляя финансовую, гуманитарную и военную помощь.
В Пентагоне сообщали, что новый пакет помощи включает, в частности, дополнительные боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 мм, беспилотники ScanEagle и другое.
Как сообщает Пентагон, в общей сложности США выделили Украине около $10,6 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более $12,6 млрд помощи в области безопасности.