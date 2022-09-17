ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ подтвердили удар по оккупантам в Херсоне. Россияне на юге Украины дважды пытались пойти на штурм, но отступили с потерями

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ 16 сентября ударили по пункту управления оккупантов в Херсоне
ВСУ 16 сентября ударили по пункту управления оккупантов в Херсоне
Скриншот: РИА Новости / Telegram

Украинская авиация на юге Украины 16 сентября нанесла 15 ударов по оккупантам, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач. Об этом говорится в сводке оперативного командования ВСУ "Юг" по итогам дня.

Украинские военные ударили "по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, пункту управления, непосредственно, в Херсоне, по станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке и по альтернативной понтонной переправе вблизи Садового", отметили в командовании. 

Подтвержденные потери врага составляют 33 захватчика, два танка, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 120-мм мобильный миномет, девять единиц авто-бронетехники. Остальные потери доразведываются.

"Враг время от времени решается на отчаянные попытки улучшить свое тактическое положение путем активных действий. Дважды в течение боевого дня попытался провести штурмовые действия по направлениям: Правдино – Степовая Долина и Архангельское – Ивановка. В обоих случаях силами до взвода, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, успеха не имел, понеся потери, отступил", – рассказали в командовании.

Также в течение дня враг совершил четыре авиаудара по украинским позициям и ракетный удар по Криворожскому району Днепропетровской области. Четыре раза обстреливал Никопольский район. Продолжает атаковать критическую инфраструктуру, чтобы создать техногенную катастрофу и социальное напряжение, а также усложнить движение украинских войск, отметили в сводке. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

16 сентября в здании Херсонского апелляционного суда прозвучал взрыв. Назначенный оккупантами "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракетный удар пришелся по его кабинету, а всего по той части здания якобы "прилетело около пяти [ракет из] HIMARS".

По данным росСМИ, удар был нанесен, когда в здании проходило совещание "глав администраций и округов".

"Вполне возможно просто нервное курение", – прокомментировала взрыв в Херсоне спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".


Теги: Херсон, авиация, Херсонская область, штурм, обстрелы, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (97338)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (93580)
3
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (73340)
4
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (56520)
5
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (41632)
6
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (29505)
7
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (20676)
8
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (17575)
 
 
 
 