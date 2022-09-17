ВСУ подтвердили удар по оккупантам в Херсоне. Россияне на юге Украины дважды пытались пойти на штурм, но отступили с потерями

Украинские военные ударили "по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, пункту управления, непосредственно, в Херсоне, по станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке и по альтернативной понтонной переправе вблизи Садового", отметили в командовании.

Подтвержденные потери врага составляют 33 захватчика, два танка, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 120-мм мобильный миномет, девять единиц авто-бронетехники. Остальные потери доразведываются.

"Враг время от времени решается на отчаянные попытки улучшить свое тактическое положение путем активных действий. Дважды в течение боевого дня попытался провести штурмовые действия по направлениям: Правдино – Степовая Долина и Архангельское – Ивановка. В обоих случаях силами до взвода, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, успеха не имел, понеся потери, отступил", – рассказали в командовании.

Также в течение дня враг совершил четыре авиаудара по украинским позициям и ракетный удар по Криворожскому району Днепропетровской области. Четыре раза обстреливал Никопольский район. Продолжает атаковать критическую инфраструктуру, чтобы создать техногенную катастрофу и социальное напряжение, а также усложнить движение украинских войск, отметили в сводке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

16 сентября в здании Херсонского апелляционного суда прозвучал взрыв. Назначенный оккупантами "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракетный удар пришелся по его кабинету, а всего по той части здания якобы "прилетело около пяти [ракет из] HIMARS".

По данным росСМИ, удар был нанесен, когда в здании проходило совещание "глав администраций и округов".

"Вполне возможно просто нервное курение", – прокомментировала взрыв в Херсоне спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.