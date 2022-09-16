"Мы в очке". Российский оккупант в перехвате ГУР Минобороны пожаловался на контрнаступление ВСУ

ВСУ ведут контрнаступление по ряду направлений, в том числе на позиции оккупантов в Херсонской области Фото: ЕРА

На вопрос девушки, где сейчас находится его подразделение захватчик ответил: "В очке".

"Ну, мы одну деревню про…бали, одну сами отдали – пока что так у нас... Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все захватили, когда вышли – отжали обратно, на Изюм заходили – отбили. С Изюма ушли – отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", – жалуется оккупант.

Он также попытался узнать у собеседницы новые сведения о подготовке Россией так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины, однако конкретики от нее не получил.

"Да мы тут в ах…е сидим", – рассказал захватчик.

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube

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