"Мы в очке". Российский оккупант в перехвате ГУР Минобороны пожаловался на контрнаступление ВСУ

На вопрос девушки, где сейчас находится его подразделение захватчик ответил: "В очке".
"Ну, мы одну деревню про…бали, одну сами отдали – пока что так у нас... Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все захватили, когда вышли – отжали обратно, на Изюм заходили – отбили. С Изюма ушли – отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", – жалуется оккупант.
Он также попытался узнать у собеседницы новые сведения о подготовке Россией так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины, однако конкретики от нее не получил.
"Да мы тут в ах…е сидим", – рассказал захватчик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. После этого, 4 сентября, стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.