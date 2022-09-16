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"Мы в очке". Российский оккупант в перехвате ГУР Минобороны пожаловался на контрнаступление ВСУ

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ВСУ ведут контрнаступление по ряду направлений, в том числе на позиции оккупантов в Херсонской области
ВСУ ведут контрнаступление по ряду направлений, в том числе на позиции оккупантов в Херсонской области
Фото: ЕРА

Российский оккупант, который находится на херсонском направлении, недоволен контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Об этом он пожаловался своей девушке в телефонном разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

На вопрос девушки, где сейчас находится его подразделение захватчик ответил: "В очке".

"Ну, мы одну деревню про…бали, одну сами отдали – пока что так у нас... Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все захватили, когда вышли – отжали обратно, на Изюм заходили – отбили. С Изюма ушли – отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", – жалуется оккупант.

Он также попытался узнать у собеседницы новые сведения о подготовке Россией так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины, однако конкретики от нее не получил.

"Да мы тут в ах…е сидим", – рассказал захватчик.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. После этого, 4 сентября, стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, референдум, Херсонская область, разведка, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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