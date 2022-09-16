Оккупанты убегают из Херсонской области на краденых моторных лодках – ГУР

По информации разведки, в Херсонской области ряд подразделений российских военных получили приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, угнанные в окрестных селах.
"У места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных россиян по 10–20 человек. Они отказались участвовать в боевых действиях, поэтому командиры подразделений сняли их со снабжения, изъяли оружие и отпустили "на свободные хлеба", – отметили в ГУР.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.