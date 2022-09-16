Оккупанты убегают из Херсонской области на краденых моторных лодках – ГУР

Оккупанты в Херсонской области не могут обеспечить себя водой, поэтому убегают через Днепр Фото: ЕРА

По информации разведки, в Херсонской области ряд подразделений российских военных получили приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, угнанные в окрестных селах.

"У места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных россиян по 10–20 человек. Они отказались участвовать в боевых действиях, поэтому командиры подразделений сняли их со снабжения, изъяли оружие и отпустили "на свободные хлеба", – отметили в ГУР.