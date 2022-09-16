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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты убегают из Херсонской области на краденых моторных лодках – ГУР

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Оккупанты в Херсонской области не могут обеспечить себя водой, поэтому убегают через Днепр
Оккупанты в Херсонской области не могут обеспечить себя водой, поэтому убегают через Днепр
Фото: ЕРА

Российские военные убегают через Днепр на краденных моторных лодках. Об этом 16 сентября сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) в Telegram.

По информации разведки, в Херсонской области ряд подразделений российских военных получили приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, угнанные в окрестных селах.

"У места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных россиян по 10–20 человек. Они отказались участвовать в боевых действиях, поэтому командиры подразделений сняли их со снабжения, изъяли оружие и отпустили "на свободные хлеба", – отметили в ГУР.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Теги: Украина, Херсонская область, разведка, переправа, война России против Украины, лодка, российские военные, вторжение России в Украину
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