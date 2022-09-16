Оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу – Вилкул

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выставляйте в соцсети", – написал Вилкул.
О последствиях удара официальной информации на момент публикации нет.
14 сентября дважды за вечер РФ атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.
В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдалась утечка воды 100 м³/с. В этих районах города была объявлена эвакуация.
По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате в городе были подтоплены 112 частных домов и дворов.
15 сентября около 17.00 Вилкул проинформировал об очередном ударе оккупантов по району гидротехнических сооружений Кривого Рога и втором за сутки. Он отметил, что всего было два пролета.