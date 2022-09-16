Оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу – Вилкул

Вилкул проинформировал о новом прилете в Кривом Роге Фото: Олександр Вілкул / Telegram

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выставляйте в соцсети", – написал Вилкул.

О последствиях удара официальной информации на момент публикации нет.