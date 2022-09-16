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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу – Вилкул

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Вилкул проинформировал о новом прилете в Кривом Роге
Вилкул проинформировал о новом прилете в Кривом Роге
Фото: Олександр Вілкул / Telegram

Российские оккупанты 16 сентября нанесли очередной ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в Telegram.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выставляйте в соцсети", – написал Вилкул.

О последствиях удара официальной информации на момент публикации нет.

Контекст:

14 сентября дважды за вечер РФ атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.

В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдалась утечка воды 100 м³/с. В этих районах города была объявлена эвакуация.

По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате в городе были подтоплены 112 частных домов и дворов.

15 сентября около 17.00 Вилкул проинформировал об очередном ударе оккупантов по району гидротехнических сооружений Кривого Рога и втором за сутки. Он отметил, что всего было два пролета.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, крылатая ракета, российские оккупанты
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