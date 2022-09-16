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Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Кривого Рога, есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений – ОВА

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Целью российских войск в Кривом Роге снова стали гидротехнические сооружения (иллюстративное фото)
Целью российских войск в Кривом Роге снова стали гидротехнические сооружения (иллюстративное фото)
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Результатом ракетного удара российских войск по кривому Рогу Днепропетровской области 16 сентября стали серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Кривой Рог снова под вражеским огнем. Россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия "прилетов", делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу, – написал Резниченко.

Глава ОВА назвал атаку на Кривой Рог "очередным ракетным террором россиян" и призвал население на паниковать.

Ранее без подробностей о новом ракетном ударе российских войск по Кривому Рогу сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Контекст:

14 сентября дважды за вечер РФ атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.

В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдалась утечка воды 100 м³/с. В этих районах города была объявлена эвакуация.

По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате в городе были подтоплены 112 частных домов и дворов.

15 сентября около 17.00 Вилкул проинформировал об очередном ударе оккупантов по району гидротехнических сооружений Кривого Рога и втором за сутки. Он отметил, что всего было два пролета.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, катастрофа, Днепропетровская область, спасатели, плотина, Валентин Резниченко, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, разрушения, инфраструктура, население, крылатая ракета, российские оккупанты
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