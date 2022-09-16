Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Кривого Рога, есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений – ОВА

Целью российских войск в Кривом Роге снова стали гидротехнические сооружения (иллюстративное фото) Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Кривой Рог снова под вражеским огнем. Россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия "прилетов", делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу, – написал Резниченко.

Глава ОВА назвал атаку на Кривой Рог "очередным ракетным террором россиян" и призвал население на паниковать.

Ранее без подробностей о новом ракетном ударе российских войск по Кривому Рогу сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.