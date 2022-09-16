Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Кривого Рога, есть серьезные разрушения гидротехнических сооружений – ОВА

"Кривой Рог снова под вражеским огнем. Россияне направили свои ракеты по критической инфраструктуре. Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия "прилетов", делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу, – написал Резниченко.
Глава ОВА назвал атаку на Кривой Рог "очередным ракетным террором россиян" и призвал население на паниковать.
Ранее без подробностей о новом ракетном ударе российских войск по Кривому Рогу сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
14 сентября дважды за вечер РФ атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.
В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдалась утечка воды 100 м³/с. В этих районах города была объявлена эвакуация.
По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате в городе были подтоплены 112 частных домов и дворов.
15 сентября около 17.00 Вилкул проинформировал об очередном ударе оккупантов по району гидротехнических сооружений Кривого Рога и втором за сутки. Он отметил, что всего было два пролета.