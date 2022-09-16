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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне раздались мощные взрывы. Коллаборант Стремоусов заявил, что его кабинет обстреляли из HIMARS

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В Херсоне над местом взрывов в здании апелляционного суда поднимается дым
В Херсоне над местом взрывов в здании апелляционного суда поднимается дым
Скриншот: РИА Новости / Telegram

О взрывах в здании суда в центре временно оккупированного Херсона 16 сентября сообщило Общественное.

"Взрыв произошел в правом крыле здания Херсонского апелляционного суда. Информации о пострадавших мирных жителях нет, рассказал первый заместитель председателя [Херсонского] облсовета [Юрий] Соболевский", – пишет Общественное.

Сообщается, что в центре Херсона, за зданием облгосадминистрации, в районе апелляционного суда виден столб дыма.

Назначенный оккупантами "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракетный удар пришелся по его кабинету. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА "Новости" в Telegram, ссылаясь на комментарий коллаборанта.

"Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пять HIMARS, мое крыло, где я находился, практически разрушено", – заявил Стремоусов.

По данным РИА "Новости", удар по администрации Херсонской области был нанесен, когда там приходило "совещание" "глав" администраций и округов.

Херсонское издание "Мост" сообщает о  том, что в результате взрыва ранена коллаборантка Алла Бархатнова. Российские пропагандисты ранее писали, что в результате удара по суду в Херсоне ранения получила "начальница" т.н. "департамента труда" оккупационной администрации (а ее водитель погиб). По данным "Моста", эту "должность" от оккупантов получила именно  Бархатнова.


Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживали протестующих.

На оккупированной территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов.

22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль нардепа Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами, он был госпитализирован. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

1 июля CNN процитировало директора по исследованиям России в Центре военно-морского анализа в Вашингтоне, который сказал, что Россия столкнется с серьезными трудностями в попытках установить какую-либо стабильную администрацию в оккупированном Херсоне, потому что "вероятные коллаборанты, самые видные, будут убиты, а другие будут жить в страхе".

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