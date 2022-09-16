В Херсоне раздались мощные взрывы. Коллаборант Стремоусов заявил, что его кабинет обстреляли из HIMARS

В Херсоне над местом взрывов в здании апелляционного суда поднимается дым Скриншот: РИА Новости / Telegram

"Взрыв произошел в правом крыле здания Херсонского апелляционного суда. Информации о пострадавших мирных жителях нет, рассказал первый заместитель председателя [Херсонского] облсовета [Юрий] Соболевский", – пишет Общественное.

Сообщается, что в центре Херсона, за зданием облгосадминистрации, в районе апелляционного суда виден столб дыма.

Назначенный оккупантами "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракетный удар пришелся по его кабинету. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА "Новости" в Telegram, ссылаясь на комментарий коллаборанта.

"Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пять HIMARS, мое крыло, где я находился, практически разрушено", – заявил Стремоусов.

По данным РИА "Новости", удар по администрации Херсонской области был нанесен, когда там приходило "совещание" "глав" администраций и округов.

Херсонское издание "Мост" сообщает о том, что в результате взрыва ранена коллаборантка Алла Бархатнова. Российские пропагандисты ранее писали, что в результате удара по суду в Херсоне ранения получила "начальница" т.н. "департамента труда" оккупационной администрации (а ее водитель погиб). По данным "Моста", эту "должность" от оккупантов получила именно Бархатнова.