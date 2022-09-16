В Херсоне раздались мощные взрывы. Коллаборант Стремоусов заявил, что его кабинет обстреляли из HIMARS

"Взрыв произошел в правом крыле здания Херсонского апелляционного суда. Информации о пострадавших мирных жителях нет, рассказал первый заместитель председателя [Херсонского] облсовета [Юрий] Соболевский", – пишет Общественное.
Сообщается, что в центре Херсона, за зданием облгосадминистрации, в районе апелляционного суда виден столб дыма.
Назначенный оккупантами "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракетный удар пришелся по его кабинету. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА "Новости" в Telegram, ссылаясь на комментарий коллаборанта.
"Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пять HIMARS, мое крыло, где я находился, практически разрушено", – заявил Стремоусов.
По данным РИА "Новости", удар по администрации Херсонской области был нанесен, когда там приходило "совещание" "глав" администраций и округов.
Херсонское издание "Мост" сообщает о том, что в результате взрыва ранена коллаборантка Алла Бархатнова. Российские пропагандисты ранее писали, что в результате удара по суду в Херсоне ранения получила "начальница" т.н. "департамента труда" оккупационной администрации (а ее водитель погиб). По данным "Моста", эту "должность" от оккупантов получила именно Бархатнова.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживали протестующих.
На оккупированной территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов.
22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль нардепа Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами, он был госпитализирован. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.
1 июля CNN процитировало директора по исследованиям России в Центре военно-морского анализа в Вашингтоне, который сказал, что Россия столкнется с серьезными трудностями в попытках установить какую-либо стабильную администрацию в оккупированном Херсоне, потому что "вероятные коллаборанты, самые видные, будут убиты, а другие будут жить в страхе".