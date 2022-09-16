"Вполне возможно просто нервное курение". Гуменюк прокомментировала взрыв в Херсоне в здании с коллаборантами

Гуменюк отметила, что причиной взрыва может быть несоблюдение мер безопасности Скриншот: Media Company / YouTube

"Пока что мы наблюдаем повышенную нервозность коллаборационных властей, оккупационных войск, очень суетливый сбор вещей и так далее. Вполне возможно, что среди этих намародеренных вещей есть и взрывоопасные. Поэтому несоблюдение мер безопасности – это их коронная фишка", – сказала она.

По словам Гуменюк, "мы уже знаем, что вполне возможно просто нервное курение".

Спикер пресс-центра предположила, что жалобы коллаборантов на разрушенные помещения связаны с желанием "собрать больше средств на ремонт".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Взрыв произошел в здании Херсонского апелляционного суда. Назначенный оккупантами "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракетный удар пришелся по его кабинету, а всего по той части здания якобы "прилетело около пяти HIMARS".

По данным росСМИ, удар был нанесен, когда в здании проходило "совещание" "глав" администраций и округов.

Херсонское издание "Мост" сообщает о том, что в результате взрыва ранена коллаборантка Алла Бархатнова.