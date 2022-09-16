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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вполне возможно просто нервное курение". Гуменюк прокомментировала взрыв в Херсоне в здании с коллаборантами

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Гуменюк отметила, что причиной взрыва может быть несоблюдение мер безопасности
Гуменюк отметила, что причиной взрыва может быть несоблюдение мер безопасности
Скриншот: Media Company / YouTube

Взрыв, прозвучавший 16 сентября в административном здании в оккупированном Херсоне, может быть связан с нервозностью коллаборантов. Об этом заявила в эфире телемарафона спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает "Укринформ".

"Пока что мы наблюдаем повышенную нервозность коллаборационных властей, оккупационных войск, очень суетливый сбор вещей и так далее. Вполне возможно, что среди этих намародеренных вещей есть и взрывоопасные. Поэтому несоблюдение мер безопасности – это их коронная фишка", – сказала она.

По словам Гуменюк, "мы уже знаем, что вполне возможно просто нервное курение".

Спикер пресс-центра предположила, что жалобы коллаборантов на разрушенные помещения связаны с желанием "собрать больше средств на ремонт".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Взрыв произошел в здании Херсонского апелляционного суда. Назначенный оккупантами "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ракетный удар пришелся по его кабинету, а всего по той части здания якобы "прилетело около пяти HIMARS".

По данным росСМИ, удар был нанесен, когда в здании проходило "совещание" "глав" администраций и округов.

Херсонское издание "Мост" сообщает о том, что в результате взрыва ранена коллаборантка Алла Бархатнова.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживали протестующих.

На оккупированной территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов.

22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль нардепа Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами, он был госпитализирован. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

1 июля CNN процитировал директора по исследованиям России в Центре военно-морского анализа в Вашингтоне, который сказал, что Россия столкнется с серьезными трудностями в попытках установить какую-либо стабильную администрацию в оккупированном Херсоне, потому что "вероятные коллаборанты, самые видные, будут убиты, а другие будут жить в страхе".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, взрыв, война, оккупация, покушение, ремонт, курение, война России против Украины, безопасность, взрывы, Наталья Гуменюк, Кирилл Стремоусов, российские оккупанты, HIMARS
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