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В Луганске подорвали "генпрокурора ЛНР" и его заместительницу, они погибли – росСМИ

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Окна в кабинете "генпрокурора ЛНР" вынесло взрывом
Окна в кабинете "генпрокурора ЛНР" вынесло взрывом
Скриншот: Дежурный по Донбассу / Telegram

Назначенный оккупантами так называемый генпрокурор "ЛНР" Сергей Горенко и "замгенпрокурора ЛНР" Екатерина Стегленко, по предварительным данным, погибли 16 сентября в результате взрыва в здании "Генпрокуратуры ЛНР" во временно оккупированном Луганске. Об этом сообщило 16 сентября в Telegram российское информагентство "Интерфакс".

Российские пропагандистские СМИ назвали взрыв в здании "прокуратуры" "мощным хлопком".

Сразу после взрыва местные и российские СМИ сообщили о ранении Горенко, не уточняя его состояние. Однако в экстренных службах Луганска "Интерфаксу" подтвердили его гибель.

"По предварительным данным, "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете", – сообщил собеседник агентства.

О гибели Стегленко российскому агентству также сообщили в экстренных службах города.

Горенко ранее был сотрудником МВД Украины, однако в 2014 году начал работать на оккупантов в так называемой генпрокуратуре "ЛНР". В 2017-м стал "и.о. генпрокурора ЛНР", В 2019-м официально был "назначен" "генпрокурором ЛНР".

gorenko_wiki
Фото: wikipedia.org

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