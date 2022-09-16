В Луганске подорвали "генпрокурора ЛНР" и его заместительницу, они погибли – росСМИ

Российские пропагандистские СМИ назвали взрыв в здании "прокуратуры" "мощным хлопком".

Сразу после взрыва местные и российские СМИ сообщили о ранении Горенко, не уточняя его состояние. Однако в экстренных службах Луганска "Интерфаксу" подтвердили его гибель.

"По предварительным данным, "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете", – сообщил собеседник агентства.

О гибели Стегленко российскому агентству также сообщили в экстренных службах города.

Горенко ранее был сотрудником МВД Украины, однако в 2014 году начал работать на оккупантов в так называемой генпрокуратуре "ЛНР". В 2017-м стал "и.о. генпрокурора ЛНР", В 2019-м официально был "назначен" "генпрокурором ЛНР".