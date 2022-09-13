Херсонский коллаборант Сальдо не был в коме, это прикрытие. Он проворовался и отстранен – росСМИ

"Сальдо не был в коме, это прикрытие. Он проворовался, после чего был фактически отстранен от должности "главы администрации" Херсонской области", – сообщил источник.
По его словам, официально обвинение Сальдо предъявить не могут, поскольку деньги во временно оккупированный Херсон поступают из Москвы наличными.
Источник добавил, что "преемником" Сальдо рассматривается Екатерина Губарева, назначенная оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области".
12 сентября Сальдо впервые после новостей о своей госпитализации (5 августа) записал видео, в котором сообщил, что "был на попечении очень серьезных врачей", но продолжает решать рабочие вопросы, в частности – работает над "бюджетом" Херсонской области.
Губаревой 7 сентября СБУ сообщила о подозрении в коллаборационистской деятельности, которой она начала заниматься еще в 2014 году, сотрудничая с "ДНР", и продолжила после переезда в Херсон. "Заместительнице" Сальдо грозит до 10 лет лишения свободы.
В марте 2022 года бывший мэр Херсона Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый "Комитет спасения "За мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.
29 апреля в связи с участием Сальдо в работе "Комитета спасения" и его назначением "губернатором" Офис генпрокурора заочно сообщил ему о подозрении в госизмене. С марта деятельность Блока Владимира Сальдо в Украине прекращена по решению СНБО – политическая сила признана пророссийской.
3 июня Сальдо был включен в санкционный список Евросоюза в рамках шестого пакета санкций.
7 июня Лагута заявил, что Кремль поставил Сальдо и его "заместителю" Кириллу Стремоусову задачу к осени подготовить "референдум" о включении Херсонской области в состав РФ.
Сальдо 4 июля объявил о создании в регионе "правительства". "Возглавил" незаконное правительство Херсонской области бывший первый замглавы правительства Калининградской области Сергей Елисеев.
8 июля Центр национального сопротивления Украины сообщил, что Сальдо фактически лишили власти в Херсонской области после назначения Елисеева "главой правительства".
В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированного Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву, в институт скорой помощи имени Склифософского. Российские СМИ также писали, что коллаборанта могли отравить. В последние недели о его состоянии не сообщалось.