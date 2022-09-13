Херсонский коллаборант Сальдо не был в коме, это прикрытие. Он проворовался и отстранен – росСМИ

"Сальдо не был в коме, это прикрытие. Он проворовался, после чего был фактически отстранен от должности "главы администрации" Херсонской области", – сообщил источник.

По его словам, официально обвинение Сальдо предъявить не могут, поскольку деньги во временно оккупированный Херсон поступают из Москвы наличными.



Источник добавил, что "преемником" Сальдо рассматривается Екатерина Губарева, назначенная оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области".

12 сентября Сальдо впервые после новостей о своей госпитализации (5 августа) записал видео, в котором сообщил, что "был на попечении очень серьезных врачей", но продолжает решать рабочие вопросы, в частности – работает над "бюджетом" Херсонской области.

Губаревой 7 сентября СБУ сообщила о подозрении в коллаборационистской деятельности, которой она начала заниматься еще в 2014 году, сотрудничая с "ДНР", и продолжила после переезда в Херсон. "Заместительнице" Сальдо грозит до 10 лет лишения свободы.