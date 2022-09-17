"Последние полгода мечтали об этом". Служащий в Нацгвардии оператор показал освобождение Балаклеи. Видео

Кадры, обнародованные СМИ, снял оператор ТСН Николай Щиров, который сейчас служит в Национальной гвардии Украины и принимал участие в операции по зачистке города, говорится в сюжете.

На видео показано, как бойцы заходят в город и "шаг за шагом сжимают кольцо вокруг центра" Балаклеи. В финале ролика защитники встречаются в центре города и радуются его освобождению.

"Последние полгода мечтали об этом. Мы освободили Балаклею!" – говорит один из военнослужащих.