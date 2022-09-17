"Последние полгода мечтали об этом". Служащий в Нацгвардии оператор показал освобождение Балаклеи. Видео

Кадры, обнародованные СМИ, снял оператор ТСН Николай Щиров, который сейчас служит в Национальной гвардии Украины и принимал участие в операции по зачистке города, говорится в сюжете.
На видео показано, как бойцы заходят в город и "шаг за шагом сжимают кольцо вокруг центра" Балаклеи. В финале ролика защитники встречаются в центре города и радуются его освобождению.
"Последние полгода мечтали об этом. Мы освободили Балаклею!" – говорит один из военнослужащих.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации обладминистрации, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщил американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от оккупантов Балаклее.