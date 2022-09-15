"У них значительно сильнее армия". Украинская разведка опубликовала перехват разговора военных РФ

Российские оккупанты жалуются на то, что ВСУ сильнее их армии Фото: depositphotos.com

Один захватчик шутит по поводу окружения россиян в Харьковской области.

"Есть хорошие новости для тебя. Теперь вы можете наступать в любом направлении, вы в окружении. Но, думаю, наши столько народу пригнали, что вас точно не сдадут. Они постараются, чтобы вы сами свалили, и на марше прижать. Не будут лезть на рожон, терять людей", – рассуждает о тактике ВСУ оккупант.

Захватчики жалуются друг другу на трусость своих военных.

"Все пытаются в тылу отсидеться, заниматься непыльной работой и получать такие же деньги, как люди, которые на передке воюют", – жалуется один.

"У нас армия с каждым днем становится чуть сильнее, а в начале – даже и слабее. А у них значительно сильнее армия. Рано или поздно эти две прямые пересекутся", – подводит итог второй оккупант.