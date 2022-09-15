ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У них значительно сильнее армия". Украинская разведка опубликовала перехват разговора военных РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты жалуются на то, что ВСУ сильнее их армии
Российские оккупанты жалуются на то, что ВСУ сильнее их армии
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты, один из которых сейчас находится возле Купянска в Харьковской области, обсуждают плачевную ситуацию армии РФ из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины. Перехват разговора двух военных опубликовало 15 сентября в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

Один захватчик шутит по поводу окружения россиян в Харьковской области.

"Есть хорошие новости для тебя. Теперь вы можете наступать в любом направлении, вы в окружении. Но, думаю, наши столько народу пригнали, что вас точно не сдадут. Они постараются, чтобы вы сами свалили, и на марше прижать. Не будут лезть на рожон, терять людей", – рассуждает о тактике ВСУ оккупант.

Захватчики жалуются друг другу на трусость своих военных.

"Все пытаются в тылу отсидеться, заниматься непыльной работой и получать такие же деньги, как люди, которые на передке воюют", – жалуется один.

"У нас армия с каждым днем становится чуть сильнее, а в начале – даже и слабее. А у них значительно сильнее армия. Рано или поздно эти две прямые пересекутся", – подводит итог второй оккупант.

Контекст:

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов в Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: разведка, Харьковская область, Купянск, ВСУ, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей, и свои таблетки
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей, и свои таблетки
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Потап вернулся в Украину
Потап вернулся в Украину
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует
Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует
"Ого! Тина фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку
"Ого! Тина – фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера
Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II
Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II
  "Ведет себя, как нормальный человек", "Мелочи действительно могут расстроить". Чарльз III возмутился, испачкавшись чернилами на публике. Видео
  "Ведет себя, как нормальный человек", "Мелочи действительно могут расстроить". Чарльз III возмутился, испачкавшись чернилами на публике. Видео
Лидер группы "Антитіла" о визите Зеленского в освобожденный от оккупантов Изюм: Символично, мощно! Опасно
Лидер группы "Антитіла" о визите Зеленского в освобожденный от оккупантов Изюм: Символично, мощно! Опасно
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (94414)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (85511)
3
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (79233)
4
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (74370)
5
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (33066)
6
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (27973)
7
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть (19332)
8
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев" (17782)
 
 
 
 