"У них значительно сильнее армия". Украинская разведка опубликовала перехват разговора военных РФ

Один захватчик шутит по поводу окружения россиян в Харьковской области.
"Есть хорошие новости для тебя. Теперь вы можете наступать в любом направлении, вы в окружении. Но, думаю, наши столько народу пригнали, что вас точно не сдадут. Они постараются, чтобы вы сами свалили, и на марше прижать. Не будут лезть на рожон, терять людей", – рассуждает о тактике ВСУ оккупант.
Захватчики жалуются друг другу на трусость своих военных.
"Все пытаются в тылу отсидеться, заниматься непыльной работой и получать такие же деньги, как люди, которые на передке воюют", – жалуется один.
"У нас армия с каждым днем становится чуть сильнее, а в начале – даже и слабее. А у них значительно сильнее армия. Рано или поздно эти две прямые пересекутся", – подводит итог второй оккупант.
В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов в Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.