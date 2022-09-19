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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ты не представляешь, что там было... Они пешком бежали!” Оккупант в перехвате ГУР Минобороны пожаловался на паническое отступление в Харьковской области

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Российские войска продолжают отступление из Харьковской области
Российские войска продолжают отступление из Харьковской области
Фото: depositphotos.com

Военный из так называемой "ЛДНР" в разговоре с девушкой пожаловался на паническое отступление российских войск из Харьковской области. Перехват 19 сентября опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Ты не представляешь, что там было", – говорит он своей собеседнице. "Они пешком бежали?" – "Да!"

На это собеседница военного замечает, что в то же время, как военные бежали, в чате, который создали для родственников военнослужащих, командование написало, что всех успешно вывезли с позиций.

Далее родственница оккупанта рассказала о последних новостях из региона.

"Олька звонила, сказала, что техника прет через Мариуполь сюда, в нашу сторону. Ну, ты понял, наша".

На что военный ответил, что уже видел, в каком плачевном состоянии отступает техника оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов в Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: Россия, Украина, разведка, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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