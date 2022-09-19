"Ты не представляешь, что там было... Они пешком бежали!” Оккупант в перехвате ГУР Минобороны пожаловался на паническое отступление в Харьковской области

"Ты не представляешь, что там было", – говорит он своей собеседнице. "Они пешком бежали?" – "Да!"
На это собеседница военного замечает, что в то же время, как военные бежали, в чате, который создали для родственников военнослужащих, командование написало, что всех успешно вывезли с позиций.
Далее родственница оккупанта рассказала о последних новостях из региона.
"Олька звонила, сказала, что техника прет через Мариуполь сюда, в нашу сторону. Ну, ты понял, наша".
На что военный ответил, что уже видел, в каком плачевном состоянии отступает техника оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов в Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.