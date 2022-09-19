"Ты не представляешь, что там было... Они пешком бежали!” Оккупант в перехвате ГУР Минобороны пожаловался на паническое отступление в Харьковской области

"Ты не представляешь, что там было", – говорит он своей собеседнице. "Они пешком бежали?" – "Да!"

На это собеседница военного замечает, что в то же время, как военные бежали, в чате, который создали для родственников военнослужащих, командование написало, что всех успешно вывезли с позиций.

Далее родственница оккупанта рассказала о последних новостях из региона.

"Олька звонила, сказала, что техника прет через Мариуполь сюда, в нашу сторону. Ну, ты понял, наша".

На что военный ответил, что уже видел, в каком плачевном состоянии отступает техника оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)