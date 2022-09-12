"Каждый день проезжаю мимо военных медиков, а там постоянно мешки, мешки, мешки". Украинская разведка опубликовала перехват разговора оккупанта

"Какое возвращение [домой], нах…й? Новости читаешь? Ну, нам даже "спину" тормознули, у нас сегодня один "300-й". Они вплотную х…ячат уже прям. Вот впереди у пацанов стоят, уже между ними в тыл зашли, там через посты проходят", – рассказывает захватчик.

По его словам, украинские военные разгромили один из оккупационных постов, после чего перешли реку и взяли противника в окружение.

"Связи нет них…я. Я езжу заряжать батарейки и каждый день проезжаю мимо этих, военных медиков, там постоянно мешки, мешки, мешки. Думаю, них…я себе", – жалуется оккупант.

Он также отметил, что украинская артиллерия эффективно бьет по позициям россиян.

"И еще угнали шесть "Уралов". Нам уже эсэмэски приходят: "Сдавайтесь", вся х…йня", – добавил захватчик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)