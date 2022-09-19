Боевики "ЛНР" и "ДНР" хотят немедленного "референдума" о вступлении в РФ

В "ЛДНР" пытаются устроить экстренный "референдум" за "вхождение" украинского Донбасса и Луганской области в РФ Фото: 5.ua

"Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики с инициативой немедленно провести референдум о признании ее субъектом Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Спустя несколько часов с аналогичным обращением выступили боевики "ДНР", также подготовившие обращение к главарю "ДНР" Денису Пушилину от "общественной палаты", добавляют в "РИА Новости".

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

7 сентября оккупанты начали озвучивать новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. Речь шла о "голосовании" на временно оккупированных территориях всех областей Украины.

11 сентября "Медуза" сообщила, что начало подготовки к ноябрьскому "референдуму" должно было стартовать с 12 сентября, но после успешного контрнаступления ВСУ все эти планы "поставлены на стоп" и "о ноябре речь уже не идет". Новая дата незаконного референдума, как заявили источники издания, близкие к Кремлю, будет зависеть от хода боевых действий.