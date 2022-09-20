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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о российских "референдумах": Кремль придумывает успокоительное для Z-аудитории, пока ВСУ методично деоккупируют территории

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По словам Подоляка, разница между действиями противоборствующих сторон очевидна
По словам Подоляка, разница между действиями противоборствующих сторон очевидна
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Заявления российских захватчиков о намерении провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины рассчитаны на внутреннюю аудиторию в РФ. Об этом 20 сентября в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Кремль продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории. "Мы еще ничего не начинали", "мы по-настоящему не воевали", "референдумы" изменят все". Вооруженные силы Украины тихо, спокойно и методично делают работу по деоккупации территорий и ликвидации врагов", – отметил Подоляк.

По его словам, разница между действиями противоборствующих сторон очевидна.

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" приняли воззвания к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, в которых просят "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

В сентябре оккупанты начали озвучивать новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. Речь шла о "голосовании" на временно оккупированных территориях во всех областях Украины.

11 сентября "Медуза" сообщила, что подготовка к ноябрьскому "референдуму" должна была стартовать 12 сентября, но после успешного контрнаступления ВСУ все эти планы "поставлены на стоп" и "о ноябре речь уже не идет". Новая дата незаконного референдума, как заявили источники издания, близкие к Кремлю, будет зависеть от хода боевых действий.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявили, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины подчеркнули, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он сказал, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Теги: Россия, Украина, референдум, Вооруженные силы Украины, ДНР, ВСУ, война России против Украины, ЛНР, Михаил Подоляк, деоккупация, контрнаступление
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