Подоляк о российских "референдумах": Кремль придумывает успокоительное для Z-аудитории, пока ВСУ методично деоккупируют территории

"Кремль продолжает придумывать успокоительное для Z-аудитории. "Мы еще ничего не начинали", "мы по-настоящему не воевали", "референдумы" изменят все". Вооруженные силы Украины тихо, спокойно и методично делают работу по деоккупации территорий и ликвидации врагов", – отметил Подоляк.

По его словам, разница между действиями противоборствующих сторон очевидна.

Кремль продовжує вигадувати заспокійливе для Z-аудиторії. «Ми ще нічого не починали», «ми по-справжньому не воювали», «референдуми змінять усе». Збройні Сили України тихо, спокійно та методично роблять свою роботу з деокупації територій та ліквідації ворогів. Різниця очевидна. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" приняли воззвания к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, в которых просят "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

В сентябре оккупанты начали озвучивать новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. Речь шла о "голосовании" на временно оккупированных территориях во всех областях Украины.

11 сентября "Медуза" сообщила, что подготовка к ноябрьскому "референдуму" должна была стартовать 12 сентября, но после успешного контрнаступления ВСУ все эти планы "поставлены на стоп" и "о ноябре речь уже не идет". Новая дата незаконного референдума, как заявили источники издания, близкие к Кремлю, будет зависеть от хода боевых действий.