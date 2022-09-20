Коллаборанты назвали дату "референдумов" – хотят провести их одновременно в четырех частично оккупированных областях Украины

Дату проведения "референдума" на временно оккупированных территориях Луганской области Украины огласил "первый заместитель председателя" так называемого народного совета "ЛНР" Дмитрий Хорошилов, пишет издание.
В "Медузе" добавили со ссылкой на источники в администрации президента РФ, что на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей "голосование" будет организовано в эти же даты – с 23-го по 27 сентября.
Позднее российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram проинформировало, что назначенный оккупационными властями РФ "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо действительно назвал сроки проведения "голосования" с 23-го по 27 сентября.
19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" приняли воззвания к своим главарям, Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно, в которых просят "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.
20 сентября так называемые власти Херсонской области приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России, сообщил Сальдо.
20 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прошел "народный съезд", на котором председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к "главе администрации" Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести "референдум" о присоединении к России, сообщил Рогов в Telegram.
Формально о решении провести "референдум" в Запорожской области местные оккупационные "власти" на момент публикации новости не объявили.
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявили, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины подчеркнули, что "референдумы" в оккупированных областях не состоятся, потому что эти территории не будут под контролем РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он сказал, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.