Коллаборанты назвали дату "референдумов" – хотят провести их одновременно в четырех частично оккупированных областях Украины

Оккупанты попытаются провести псевдореферендум на временно оккупированных территориях Украины уже в ближайшие выходные Фото: 5.ua

Дату проведения "референдума" на временно оккупированных территориях Луганской области Украины огласил "первый заместитель председателя" так называемого народного совета "ЛНР" Дмитрий Хорошилов, пишет издание.

В "Медузе" добавили со ссылкой на источники в администрации президента РФ, что на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей "голосование" будет организовано в эти же даты – с 23-го по 27 сентября.

Позднее российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram проинформировало, что назначенный оккупационными властями РФ "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо действительно назвал сроки проведения "голосования" с 23-го по 27 сентября.

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" приняли воззвания к своим главарям, Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно, в которых просят "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

20 сентября так называемые власти Херсонской области приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России, сообщил Сальдо.

20 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прошел "народный съезд", на котором председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к "главе администрации" Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести "референдум" о присоединении к России, сообщил Рогов в Telegram.



Формально о решении провести "референдум" в Запорожской области местные оккупационные "власти" на момент публикации новости не объявили.