Незаконные "псевдореферендумы" не смогут остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов – Подоляк

"Россияне решили асимметрично ответить на украинское контрнаступление. Они полагают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь… Будет интересно… " – написал он.

Росіяни вирішили асиметрично відповісти на * контрнаступ. Вони думають, що незаконний «референдум» зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво…

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской области приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. А в оккупированном Мелитополе Запорожской области прошел "народный съезд", на котором председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к коллаборационной "администрации" с требованием как можно скорее провести "референдум" о присоединении к России,

Коллаборанты хотят провести "референдумы" одновременно в четырех частично оккупированных областях Украины – с 23-го по 27 сентября.