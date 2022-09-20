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Незаконные "псевдореферендумы" не смогут остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов – Подоляк

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Незаконные "референдумы" оккупантов не смогут остановить ВСУ, уверен Подоляк
Незаконные "референдумы" оккупантов не смогут остановить ВСУ, уверен Подоляк
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Незаконные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины не смогут остановить Вооруженные силы Украины. Об этом 20 сентября сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Россияне решили асимметрично ответить на украинское контрнаступление. Они полагают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь… Будет интересно… " – написал он.

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.

20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской области приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. А в оккупированном Мелитополе Запорожской области прошел "народный съезд", на котором председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к коллаборационной "администрации" с требованием как можно скорее провести "референдум" о присоединении к России,

Коллаборанты хотят провести "референдумы" одновременно в четырех частично оккупированных областях Украины – с 23-го по 27 сентября.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, референдум, Донецкая область, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Михаил Подоляк, HIMARS, вторжение России в Украину
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