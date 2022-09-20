После заявлений российских политиков о государственности казахов количество друзей России в Казахстане резко упало – бизнесмен Шураев

В частности, он упомянул опубликованные в блоге Медведева в начале августа заявления о том, что Казахстан – это "искусственное государство", а Грузии до присоединения к Российской империи "не существовало" и, "пока туда не придут русские, порядка [в этих двух государствах] не будет".
Этот пост был удален, а помощник Медведева объяснял его появление взломом, но Шураев отметил, что подобные идеи высказывали и другие политики.
"Правящая верхушка России этими необдуманными заявлениями все более отдаляет не только политическую элиту, но и простой народ Казахстана от России", – подчеркнул бизнесмен.
Он напомнил, что среди казахстанцев было очень много людей, которые "сочувствовали РФ, считали ее своим союзником".
"После того как абсолютно враждебные высказывания транслируются всеми, начиная от Медведева и заканчивая всевозможными депутатами их парламента, и сам Путин несколько раз говорил о том, что у казахов никогда не было государственности, что якобы государственность Казахстан приобрел исключительно благодаря [экс-президенту Нурсултану] Назарбаеву, количество друзей и доброжелателей России внутри Казахстана резко упало", – заявил Шураев.
По его оценке, 80% населения Казахстана в нынешней войне поддерживают Украину.
В конце июля Шураев отмечал, что в Казахстане велико влияние российской пропаганды и есть "ватники, которые орут: "Путин, введи войска!"
В апреле бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope опубликовало результаты опроса казахстанцев по поводу войны в Украине. Компания пришла к выводу, что значительная часть казахстанцев подвержена влиянию российской пропаганды. Среди опрошенных не было доминирующего мнения относительно определения конфликта: 36% респондентов ответили, что в Украине, по их мнению, идет "военная операция России против нацистов", 26% сказали, что "война России с Украиной для недопущения размещения там войск НАТО", 13% – что "война России с Украиной с целью ее дальнейшего присоединения". 10% опрошенных сказали, что поддерживают Украину, 39% – Россию, 46% – придерживаются нейтралитета.
Русские – вторая по численности этническая группа в Казахстане. Издание "Власть" со ссылкой на данные Национального бюро статистики Казахстана сообщило, что в стране живет около 3,4 млн русских (17,94% от общего населения). Этнических казахов в Казахстане 13,3 млн (69,59%).
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются.
После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.