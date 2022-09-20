После заявлений российских политиков о государственности казахов количество друзей России в Казахстане резко упало – бизнесмен Шураев

Шураев: Абсолютно враждебные высказывания транслируются всеми, и сам Путин несколько раз говорил о том, что у казахов никогда не было государственности Фото: Arman Shorayev / Facebook

В частности, он упомянул опубликованные в блоге Медведева в начале августа заявления о том, что Казахстан – это "искусственное государство", а Грузии до присоединения к Российской империи "не существовало" и, "пока туда не придут русские, порядка [в этих двух государствах] не будет".

Этот пост был удален, а помощник Медведева объяснял его появление взломом, но Шураев отметил, что подобные идеи высказывали и другие политики.

"Правящая верхушка России этими необдуманными заявлениями все более отдаляет не только политическую элиту, но и простой народ Казахстана от России", – подчеркнул бизнесмен.

Он напомнил, что среди казахстанцев было очень много людей, которые "сочувствовали РФ, считали ее своим союзником".

"После того как абсолютно враждебные высказывания транслируются всеми, начиная от Медведева и заканчивая всевозможными депутатами их парламента, и сам Путин несколько раз говорил о том, что у казахов никогда не было государственности, что якобы государственность Казахстан приобрел исключительно благодаря [экс-президенту Нурсултану] Назарбаеву, количество друзей и доброжелателей России внутри Казахстана резко упало", – заявил Шураев.

По его оценке, 80% населения Казахстана в нынешней войне поддерживают Украину.

В конце июля Шураев отмечал, что в Казахстане велико влияние российской пропаганды и есть "ватники, которые орут: "Путин, введи войска!"