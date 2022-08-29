Казахстан решил на год остановить экспорт оружия

Решение было принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министра страны.

"Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано", – говорится в сообщении.

По информации "Радіо Свобода", Казахстан производит широкий спектр военного оборудования, "включая лодки, бронетехнику, пулеметы, гранаты, торпеды, защитное снаряжение и т.д.". Данные об экспорте военной продукции открыто не публиковали.