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Казахстан решил на год остановить экспорт оружия

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Казахстан решил приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения
Казахстан решил приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения
Фото: depositphotos.com

Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции. Об этом сообщила 27 августа пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова.

Решение было принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министра страны. 

"Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано", – говорится в сообщении. 

По информации "Радіо Свобода", Казахстан производит широкий спектр военного оборудования, "включая лодки, бронетехнику, пулеметы, гранаты, торпеды, защитное снаряжение и т.д.". Данные об экспорте военной продукции открыто не публиковали.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в присутствии президента РФ Владимира Путина, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.

После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.

Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, хотя и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.

В августе на странице бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" появился пост о том, что "Русь снова станет единой". В нем также говорилось, что раньше Грузии не существовало, она якобы появилась только в границах Российской империи, а Казахстан – это "искусственное государство" и "бывшие русские территории". Пост был быстро удален, а помощник Медведева заявил, что страницу политика взломали.

Теги: оружие, Казахстан, вооружение, экспорт
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