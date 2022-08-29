Казахстан решил на год остановить экспорт оружия

Решение было принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министра страны.
"Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано", – говорится в сообщении.
По информации "Радіо Свобода", Казахстан производит широкий спектр военного оборудования, "включая лодки, бронетехнику, пулеметы, гранаты, торпеды, защитное снаряжение и т.д.". Данные об экспорте военной продукции открыто не публиковали.
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в присутствии президента РФ Владимира Путина, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.
После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.
Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, хотя и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.
В августе на странице бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" появился пост о том, что "Русь снова станет единой". В нем также говорилось, что раньше Грузии не существовало, она якобы появилась только в границах Российской империи, а Казахстан – это "искусственное государство" и "бывшие русские территории". Пост был быстро удален, а помощник Медведева заявил, что страницу политика взломали.