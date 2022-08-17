Казахстан отменил изучение русского языка с первого класса

Аймагамбетов отметил, что в новом учебном году, который начнется с 1 сентября, будет введен ряд новшеств.
Так, по результатам специальных исследований было установлено, что первокласснику сложно изучать сразу три языка. В связи с этим в школах с государственным языком обучения решено вести уроки только на казахском языке, а в русскоязычных школах – преподавать казахский и русский языки.
В школах с государственным языком обучения русский язык решено вводить со второго класса, а английский язык – во всех школах с третьего класса.
В интервью YouTube-каналу "Orda News" Аймагамбетов рассказал, что в Казахстане насчитывается примерно 75% школ с казахским языком обучения, остальные 25% – с русским языком. Также он отмечал, что в то время, когда он руководил управлением образования Карагандинской области (2014–2017 годы), наблюдалась тенденция снижения количества русскоязычных преподавателей и детей, обучающихся на русском языке.
До настоящего времени в школах первоклассники одновременно изучали три языка – казахский, русский и английский.