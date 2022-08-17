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Казахстан отменил изучение русского языка с первого класса

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Министр просвещения Асхат Аймагамбетов считает, что первоклассникам сложно изучать сразу три языка
Министр просвещения Асхат Аймагамбетов считает, что первоклассникам сложно изучать сразу три языка
Фото: primeminister.kz

В Казахстане отменили изучение русского и английского языков для первоклассников с нового учебного года. Об этом 16 августа на заседании правительства заявил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, сообщает Официальный информационный ресурс премьер-министра Казахстана.

Аймагамбетов отметил, что в новом учебном году, который начнется с 1 сентября, будет введен ряд новшеств. 

Так, по результатам специальных исследований было установлено, что первокласснику сложно изучать сразу три языка. В связи с этим в школах с государственным языком обучения решено вести уроки только на казахском языке, а в русскоязычных школах – преподавать казахский и русский языки.

В школах с государственным языком обучения русский язык решено вводить со второго класса, а английский язык – во всех школах с третьего класса.

Контекст:

В интервью YouTube-каналу "Orda News" Аймагамбетов рассказал, что в Казахстане насчитывается примерно 75% школ с казахским языком обучения, остальные 25% – с русским языком. Также он отмечал, что в то время, когда он руководил управлением образования Карагандинской области (2014–2017 годы), наблюдалась тенденция снижения количества русскоязычных преподавателей и детей, обучающихся на русском языке.

До настоящего времени в школах первоклассники одновременно изучали три языка – казахский, русский и английский.

Теги: образование, русский язык, Казахстан, правительство, учебный год, школа
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