Казахстан отменил изучение русского языка с первого класса

Аймагамбетов отметил, что в новом учебном году, который начнется с 1 сентября, будет введен ряд новшеств.

Так, по результатам специальных исследований было установлено, что первокласснику сложно изучать сразу три языка. В связи с этим в школах с государственным языком обучения решено вести уроки только на казахском языке, а в русскоязычных школах – преподавать казахский и русский языки.

В школах с государственным языком обучения русский язык решено вводить со второго класса, а английский язык – во всех школах с третьего класса.