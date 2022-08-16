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В Украине обновили школьную программу

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МОН обновило школьную программу, как "ответ на российскую агрессию"
МОН обновило школьную программу, как "ответ на российскую агрессию"
Фото: depositphotos.com

Министерство образования и науки Украины обновило учебную программу средней школы. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба министерства.

Как говорится в сообщении, обновление – это ответ на вызовы, которые "возникли в связи с полномасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".

К примеру, в обновленных программах "Истории Украины" предлагается "взгляд на СССР как на правительство имперского типа". Изменения предлагаются также в части новейшей истории, в первую очередь, событий, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины: теперь  предусмотрен полный учебный блок о российско-украинской войне, начавшейся в 2014 году. В перечень терминов и понятий добавили "русский мир" и "рашизм".

"В содержании учебной программы предмета "Защита Украины" усилена военно-патриотическая составляющая. Программа дополнена информацией о современной российско-украинской войне и Героях этой войны, об опыте ведения боевых действий. Также пересмотрены и дополнены темы разделов по огневой подготовке, к медицинской помощи и гражданской защите", – сообщила пресс-служба. 

Кроме того, из школьной программы изъяли произведения русских и белорусских авторов, но добавили произведения зарубежных писателей. А программы по изучению русского языка и литературы убрали из перечня рекомендуемых, отметили в МОН.

Контекст:

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа.

Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, так же, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

Теги: Украина, образование, Министерство образования, российская агрессия, война России против Украины, школы
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