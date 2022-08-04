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В Украине в школьные убежища проведут Wi-Fi

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Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме
Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме
Фото: depositphotos.com

В Украине запустили проект по оснащению укрытий в учебных заведениях точками Wi-Fi. Роутеры и другую технику от телеком-компаний бесплатно установят в детских садах, школах, профтехучилищах и университетах. Об этом сообщила пресс-служба Министерстве цифровой трансформации.

Представители учебных заведений смогут подать заявку на Wi-Fi в укрытиях через онлайн-форму. Позже министерство планирует создать дашборд, где в реальном времени можно будет отслеживать, сколько получено заявок и откуда.

По данным Минцифры, сегодня в Украине 30% школ имеют укрытие.

"Мы продолжаем покрывать Украину качественным интернетом. Но теперь делаем это не только на земле, но и под землей. Это новый вызов не только для телеком-фронта, но и для образовательного процесса. Потому что дети сверхуязвимы в военное время. Наша миссия – максимально помочь им чувствовать нормальную жизнь и продолжать делать привычные вещи", – говорит вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сейчас у ведомства есть первые 2500 роутеров и 1000 модемов от социально ответственных компаний, которые поедут в учебные заведения. Чтобы обеспечить укрытие всех школ, лицеев и гимназий по скоростному интернету до начала учебного года, министерство будет привлекать технические компании и украинских интернет-провайдеров.

Все желающие провайдеры и социально ответственные компании могут присоединиться к инициативе, подав заявку через форму.

Контекст:

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, так же как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: интернет, Украина, образование, Wi-Fi, школьники, убежище, школы
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