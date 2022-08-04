В Украине в школьные убежища проведут Wi-Fi

Представители учебных заведений смогут подать заявку на Wi-Fi в укрытиях через онлайн-форму. Позже министерство планирует создать дашборд, где в реальном времени можно будет отслеживать, сколько получено заявок и откуда.

По данным Минцифры, сегодня в Украине 30% школ имеют укрытие.

"Мы продолжаем покрывать Украину качественным интернетом. Но теперь делаем это не только на земле, но и под землей. Это новый вызов не только для телеком-фронта, но и для образовательного процесса. Потому что дети сверхуязвимы в военное время. Наша миссия – максимально помочь им чувствовать нормальную жизнь и продолжать делать привычные вещи", – говорит вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сейчас у ведомства есть первые 2500 роутеров и 1000 модемов от социально ответственных компаний, которые поедут в учебные заведения. Чтобы обеспечить укрытие всех школ, лицеев и гимназий по скоростному интернету до начала учебного года, министерство будет привлекать технические компании и украинских интернет-провайдеров.

Все желающие провайдеры и социально ответственные компании могут присоединиться к инициативе, подав заявку через форму.