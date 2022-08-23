"Пытаемся убить их больше": МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за заявления о россиянах

Поводом для протеста стал комментарий дипломата блогеру Диасу Кузаирову, размещенный 21 августа в YouTube.
"Пытаемся убить их больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям", – сказал Врублевский, обсуждая вторжение России в Украину.
"Казахстанская сторона высказала позицию о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить ущерб дружеским отношениям между государствами", – отметили в МИД Казахстана.
Позже блогер вырезал слова посла из интервью, но его уже успели опубликовать другие пользователи соцсетей, в том числе спикер российского МИД Мария Захарова. Она назвала Врублевского "послом террористического режима".
После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.
В июне на форуме в России Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.
Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, хотя и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.
После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.
В июле президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Токаевым и поблагодарил его за непризнание так называемых "ЛДНР".