"Пытаемся убить их больше": МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за заявления о россиянах

Врублевского (слева) уведомили, что слова не должны наносить ущерб дружеским отношениям между государствами Фото: gov.kz

Поводом для протеста стал комментарий дипломата блогеру Диасу Кузаирову, размещенный 21 августа в YouTube.

"Пытаемся убить их больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям", – сказал Врублевский, обсуждая вторжение России в Украину.

"Казахстанская сторона высказала позицию о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить ущерб дружеским отношениям между государствами", – отметили в МИД Казахстана.

Позже блогер вырезал слова посла из интервью, но его уже успели опубликовать другие пользователи соцсетей, в том числе спикер российского МИД Мария Захарова. Она назвала Врублевского "послом террористического режима".