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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пытаемся убить их больше": МИД Казахстана вызвал посла Украины из-за заявления о россиянах

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Врублевского (слева) уведомили, что слова не должны наносить ущерб дружеским отношениям между государствами
Врублевского (слева) уведомили, что слова не должны наносить ущерб дружеским отношениям между государствами
Фото: gov.kz

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Украины Петра Врублевского для выражения протеста за его высказывания в адрес россиян. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Поводом для протеста стал комментарий дипломата блогеру Диасу Кузаирову, размещенный 21 августа в YouTube.

"Пытаемся убить их больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям", – сказал Врублевский, обсуждая вторжение России в Украину.

"Казахстанская сторона высказала позицию о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить ущерб дружеским отношениям между государствами", – отметили в МИД Казахстана.

Позже блогер вырезал слова посла из интервью, но его уже успели опубликовать другие пользователи соцсетей, в том числе спикер российского МИД Мария Захарова. Она назвала Врублевского "послом террористического режима".

Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

В июне на форуме в России Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – "квазигосударственные территории" и Казахстан не будет их признавать.

Кроме того, глава Казахстана говорил, что не будет нарушать западные санкции против России, хотя и не откажется от "союзнических обязательств" с ней.

После этого Токаев встречался с Путиным и заявил, что у них состоялась "очень хорошая встреча", а Путин был "очень спокойным и уверенным". Токаев пояснил свой отказ принципом Устава ООН. "С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", – сказал он.

В июле президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Токаевым и поблагодарил его за непризнание так называемых "ЛДНР".

Теги: Россия, МИД, Казахстан, вторжение, война России против Украины
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