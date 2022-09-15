Казахстан проводит консультации с США, чтобы вторично не попасть под санкции

"Казахстан не попадает под вторичные санкции. У нас создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на нашу экономику, в том числе по недопущению вторичных санкций. Рабочая группа успешно работает, ведутся регулярные консультации с европейской комиссией и с администрацией США", – сказал он.